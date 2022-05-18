Национальная сборная Украины
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Первая осечка в 2022-м году. Риека - Украина 1:1. Видео голов и обзор матча
Два гола до перерыва
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская сборная провела свой третий контрольный матч в 2022-м году. Если раньше "сине-желтые" обыграли "Боруссию" М и "Эмполи", то сегодня наступила первая осечка. Коллектив Петракова сыграл вничью с "Риекой" - Гармаш счет открыл, Дрмич сравнял. 1:1. Впереди еще два контрольных матча, а после - битва с Шотландией.
"Риека" – Украина 1:1
Голы: Дрмич 37 – Гармаш 24
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alex.belogubko (одесса)
18.05.2022 в 22:45
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