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Первая осечка в 2022-м году. Риека - Украина 1:1. Видео голов и обзор матча

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Два гола до перерыва

Первая осечка в 2022-м году. Риека - Украина 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская сборная провела свой третий контрольный матч в 2022-м году. Если раньше "сине-желтые" обыграли "Боруссию" М и "Эмполи", то сегодня наступила первая осечка. Коллектив Петракова сыграл вничью с "Риекой" - Гармаш счет открыл, Дрмич сравнял. 1:1. Впереди еще два контрольных матча, а после - битва с Шотландией.

Читайте такжеТМ. Риека - Украина 1:1. Интенсивность в календаре, но не на поле

"Риека" – Украина 1:1
Голы: Дрмич 37 – Гармаш 24

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В статье: Украина Риека
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
18.05.2022 в 22:45
это не осечка это звонок --много не нужных игроков
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