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Национальная сборная Украины

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Известна одна из африканских сборных, с которой Украина сыграет в конце мая

Национальная сборная Украины
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Раскрыл соперника главный тренер

Известна одна из африканских сборных, с которой Украина сыграет в конце мая

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Петраков, главный тренер сборной Украины, на пресс-конференции раскрыл соперника сборной Украины 26 мая – им станет сборная ДР Конго.

Об этом главный тренер "желто-синих" рассказал на пресс-конференции после матча с "Риекой".

"Не имею права, но все же скажу. На 90% мы сыграем 26 числа с ДР Конго", – заявил главный тренер.

Напомним, 1 июня сборная Украины сыграет матч полуфинала квалификации чемпионата мира в Катаре с Шотландией. Матч начнется в 21:45.

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В статье: Украина Шотландия Александр Петраков ДР Конго
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