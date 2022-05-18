Известна одна из африканских сборных, с которой Украина сыграет в конце мая

Александр Петраков, главный тренер сборной Украины, на пресс-конференции раскрыл соперника сборной Украины 26 мая – им станет сборная ДР Конго.

Об этом главный тренер "желто-синих" рассказал на пресс-конференции после матча с "Риекой".

"Не имею права, но все же скажу. На 90% мы сыграем 26 числа с ДР Конго", – заявил главный тренер.

Напомним, 1 июня сборная Украины сыграет матч полуфинала квалификации чемпионата мира в Катаре с Шотландией. Матч начнется в 21:45.