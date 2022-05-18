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Известна одна из африканских сборных, с которой Украина сыграет в конце мая
Раскрыл соперника главный тренер
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Петраков, главный тренер сборной Украины, на пресс-конференции раскрыл соперника сборной Украины 26 мая – им станет сборная ДР Конго.
Об этом главный тренер "желто-синих" рассказал на пресс-конференции после матча с "Риекой".
"Не имею права, но все же скажу. На 90% мы сыграем 26 числа с ДР Конго", – заявил главный тренер.
Напомним, 1 июня сборная Украины сыграет матч полуфинала квалификации чемпионата мира в Катаре с Шотландией. Матч начнется в 21:45.
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