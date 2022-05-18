Петраков: Ребята буквально час отдохнули и поехали на игру, спасибо им за то, что сегодня сыграли

Наставник сборной Украины Александр Петраков дал свой комментарий после игры против "Риеки".

"Сегодня была не та картинка, которая должна быть. Дорога была очень тяжелой. Сегодня мы встали в 8 утра, поехали в аэропорт, где была задержка рейса на полчаса. Прибыли в Риеку, а там температура 27 градусов. Пока доехали в гостиницу… Но не подумайте, что я оправдываюсь. Такого у меня никогда не было. Просто ребята буквально час отдохнули и поехали на игру, спасибо им за то, что сегодня сыграли.

Отъезд Гармаша, Буяльского и Беседина? Я главный тренер, у меня штаб. Мы все решаем вместе.

Мы собрались еще 30 апреля, добирались двое суток. Сначала приехали игроки "Шахтера", 5 мая прибыли динамовцы. Ребята хорошо тренировались, провели сборы и три игры. Ни один из них не имеет вопросов. Сейчас мы будем принимать решения, они всегда сложны, но такой футбол здесь выживают самые сильные. Теперь даем ребятам два выходных. Я доволен сборами.

Пока нет запланированной игры на 23 мая, но мне говорят, что она может состояться. Также на 90% мы сыграем с командой ДР Конго 26 числа, когда соберутся все легионеры. 30 мая потренируемся и вылетим в Глазго. Дай Бог, чтобы все были здоровы, ведь в этот уик-энд будет тур английской Премьер-лиги. Малиновский пропускает матч «Аталанты» и приедет раньше.

Что касается травмы Попова, то в Риме сказали, что ахилл цел, незначительны повреждения. Завтра на его состояние посмотрит врач. Сказали, что понадобится около недели. Все самое страшное насчет Дениса позади.

Выходные дни? Мы с тренерским штабом будем на базе, съездим в Любляну, посмотрим город. Тренерам тоже нужно отдохнуть от футбола, чтобы набраться сил. В 2012 году я приезжал сюда на юношеский чемпионат Европы.

Финал Лиги Европы? Мы сейчас едем в отель, там будет ужин. Потом садимся в автобус, отправляемся в Любляну, так что посмотрим матч уже в записи.

Напоследок хочу поблагодарить президента "Риеки", главного тренера, игроков за то, что они нам помогли и провели эту игру. Спасибо Хорватии, Словении за то, что нас приняли по-братски. Отношение к нам здесь просто замечательное. Сегодня мы снова поддержали европейский выбор Украины. Это сознательный выбор нашей команды. Мы хотим, чтобы в Европе все знали, что мы стремимся попасть в семью ЕС. Украина – это Европа", - заявил Петраков.