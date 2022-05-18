  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Петраков: Ребята буквально час отдохнули и поехали на игру, спасибо им за то, что сегодня сыграли
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петраков: Ребята буквально час отдохнули и поехали на игру, спасибо им за то, что сегодня сыграли

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Комментарий главного тренера

Петраков: Ребята буквально час отдохнули и поехали на игру, спасибо им за то, что сегодня сыграли

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Наставник сборной Украины Александр Петраков дал свой комментарий после игры против "Риеки".

Читайте такжеТМ. Риека - Украина 1:1. Интенсивность в календаре, но не на поле

"Сегодня была не та картинка, которая должна быть. Дорога была очень тяжелой. Сегодня мы встали в 8 утра, поехали в аэропорт, где была задержка рейса на полчаса. Прибыли в Риеку, а там температура 27 градусов. Пока доехали в гостиницу… Но не подумайте, что я оправдываюсь. Такого у меня никогда не было. Просто ребята буквально час отдохнули и поехали на игру, спасибо им за то, что сегодня сыграли.

Отъезд Гармаша, Буяльского и Беседина? Я главный тренер, у меня штаб. Мы все решаем вместе.

Мы собрались еще 30 апреля, добирались двое суток. Сначала приехали игроки "Шахтера", 5 мая прибыли динамовцы. Ребята хорошо тренировались, провели сборы и три игры. Ни один из них не имеет вопросов. Сейчас мы будем принимать решения, они всегда сложны, но такой футбол здесь выживают самые сильные. Теперь даем ребятам два выходных. Я доволен сборами.

Пока нет запланированной игры на 23 мая, но мне говорят, что она может состояться. Также на 90% мы сыграем с командой ДР Конго 26 числа, когда соберутся все легионеры. 30 мая потренируемся и вылетим в Глазго. Дай Бог, чтобы все были здоровы, ведь в этот уик-энд будет тур английской Премьер-лиги. Малиновский пропускает матч «Аталанты» и приедет раньше.

Что касается травмы Попова, то в Риме сказали, что ахилл цел, незначительны повреждения. Завтра на его состояние посмотрит врач. Сказали, что понадобится около недели. Все самое страшное насчет Дениса позади.

Выходные дни? Мы с тренерским штабом будем на базе, съездим в Любляну, посмотрим город. Тренерам тоже нужно отдохнуть от футбола, чтобы набраться сил. В 2012 году я приезжал сюда на юношеский чемпионат Европы.

Финал Лиги Европы? Мы сейчас едем в отель, там будет ужин. Потом садимся в автобус, отправляемся в Любляну, так что посмотрим матч уже в записи.

Напоследок хочу поблагодарить президента "Риеки", главного тренера, игроков за то, что они нам помогли и провели эту игру. Спасибо Хорватии, Словении за то, что нас приняли по-братски. Отношение к нам здесь просто замечательное. Сегодня мы снова поддержали европейский выбор Украины. Это сознательный выбор нашей команды. Мы хотим, чтобы в Европе все знали, что мы стремимся попасть в семью ЕС. Украина – это Европа", - заявил Петраков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
18.05.2022 в 22:43
спасибо ребятам что не проиграли а должны --это не та сборная -дворовая команда каждый за себя
Ответить
0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
18.05.2022 в 22:16
Петраков - маладец) Уверенно несёт бред!! В прочем, как всегда))) оставляй дынаму и сахтёл, отправляй Довбыка и Пихалёнка. Сегодняшний матч доказал, что ты это планируешь...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде