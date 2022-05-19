Забил красивый гол. Назван Лев матча Риека - Украина

Назван лучший игрок матча "Риека" - Украина. Напомним, что данный приз называется "Лев Матча".

Награду получил автор единственно гола "сине-желтых" Денис Гармаш. Отметим, что для Дена - это первый точный удар в футболке сборной с 2015-го года.