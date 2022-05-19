Национальная сборная Украины
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Забил красивый гол. Назван Лев матча Риека - Украина
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Назван лучший игрок матча "Риека" - Украина. Напомним, что данный приз называется "Лев Матча".
Награду получил автор единственно гола "сине-желтых" Денис Гармаш. Отметим, что для Дена - это первый точный удар в футболке сборной с 2015-го года.
В скором времени Гармаш точно не сможет забить еще. Он, как и еще четыре игрока, досрочно
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