  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Федецкий: С первых минут была видна усталость сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федецкий: С первых минут была видна усталость сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сине-желтые сыграли вничью в спарринге с "Риекой"

Федецкий: С первых минут была видна усталость сборной Украины

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий проанализировал ничью национальной команды в товарищеском матче с хорватской "Риекой" (1:1).

Читайте такжеТМ. Риека - Украина 1:1. Интенсивность в календаре, но не на поле

"С первых минут была видна усталость. Первый тайм этого матча был похож на первую половину игры вчерашнего, но с "Эмполи" мы смогли прибавить после перерыва. Здесь была тягучая игра. Спишем все это на сборы.

Ребята находятся под нагрузками и еще выходят на пик формы", - сказал Федецкий.

Напомним, ранее стало известно, что пять футболистов покинули расположение национальной команды.

Читайте такжеИзвестна одна из африканских сборных, с которой Украина сыграет в конце мая
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Федецкий Украина Риека
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде