Федецкий: С первых минут была видна усталость сборной Украины

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий проанализировал ничью национальной команды в товарищеском матче с хорватской "Риекой" (1:1).

"С первых минут была видна усталость. Первый тайм этого матча был похож на первую половину игры вчерашнего, но с "Эмполи" мы смогли прибавить после перерыва. Здесь была тягучая игра. Спишем все это на сборы.

Ребята находятся под нагрузками и еще выходят на пик формы", - сказал Федецкий.