Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федецкий: С первых минут была видна усталость сборной Украины
Сине-желтые сыграли вничью в спарринге с "Риекой"
Фото: пресс-служба УАФ
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий проанализировал ничью национальной команды в товарищеском матче с хорватской "Риекой" (1:1).
"С первых минут была видна усталость. Первый тайм этого матча был похож на первую половину игры вчерашнего, но с "Эмполи" мы смогли прибавить после перерыва. Здесь была тягучая игра. Спишем все это на сборы.
Ребята находятся под нагрузками и еще выходят на пик формы", - сказал Федецкий.
Напомним, ранее стало известно, что пять футболистов покинули расположение национальной команды.
Популярное сейчас
- Немецкий прорыв, шотландская недосказанность. Айнтрахт - Рейнджерс 1:1; пен.: 5:4. Обзор матча, видео голов
- Динамо лишилось шансов на посев в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов
- Буяльский, Беседин и не только. Пять игроков покидают расположение сборной Украины
- Петраков: Я гнал игроков вперед, многие едва переставляли ноги. Но я поблагодарил их
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам