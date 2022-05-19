Защитник сборной Украины: В каждой игре и каждой тренировке мы должны побеждать

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля поделился своими мыслями после контрольного матча против "Риеки", который завершился вничью со счетом 1:1.

"Я считаю, что любой матч лучше тренировки. Потому это большой плюс для подготовки нашей команды. Сейчас у нас уже больше занятий тактического плана, физическую сторону мы уже прошли и сейчас больше готовиться через игры. Немножко накопилась усталость, но сейчас у нас будут выходные и время, которое мы должны провести с семьями. Поэтому я думаю, что вся команда сейчас имеет возможность перезарядить свои силы и батарейки.

Конечно, в каждой игре и каждой тренировке мы должны побеждать, потому что это наш боевой дух, и каждый из нас любит побеждать. Страха не поехать с командой в Шотландию нет. Я делаю все, что от меня зависит, а как решит тренерский штаб – это уже их решение. Я буду всеми силами болеть за сборную. Довбик под номером 7? Думаю, это придавало ему немного стресса. Но, думаю, он адаптируется к этой семерке. Главное о ней не думать, а выходить и играть", - сказал Конопля.