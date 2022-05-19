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Национальная сборная Украины

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Срна: Сборная Украины отдаст все силы, чтобы попасть на чемпионат мира

Национальная сборная Украины
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В этом нет никаких сомнений

Срна: Сборная Украины отдаст все силы, чтобы попасть на чемпионат мира

Фото: пресс-служба УАФ

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Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна поделился своими мыслями после контрольного матча сборной Украины против "Риеки", который завершился вничью 1:1.

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"Физически команда хорошо готова, психологически готовится на 1 июня и ожидает сборников, которые играют за рубежом. Ребята очень заряжены, и могу уверенно сказать, что украинские футболисты и тренерский штаб будут отдавать все свои силы, больше чем сто процентов, чтобы принести спортивный успех и много радости в Украину и попасть на чемпионат мира.

Мы надеемся и болеем за них", — сказал Срна в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, до этого поединка национальная сборная Украины в товарищеских матчах обыграла "Боруссию" Менхенгладбах (2:1) и "Эмполи". Полуфинальный матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии состоится 1 июня.

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В статье: Дарио Срна Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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