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Срна: Сборная Украины отдаст все силы, чтобы попасть на чемпионат мира
В этом нет никаких сомнений
Фото: пресс-служба УАФ
Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна поделился своими мыслями после контрольного матча сборной Украины против "Риеки", который завершился вничью 1:1.
"Физически команда хорошо готова, психологически готовится на 1 июня и ожидает сборников, которые играют за рубежом. Ребята очень заряжены, и могу уверенно сказать, что украинские футболисты и тренерский штаб будут отдавать все свои силы, больше чем сто процентов, чтобы принести спортивный успех и много радости в Украину и попасть на чемпионат мира.
Мы надеемся и болеем за них", — сказал Срна в комментарии Футбол NEWS.
Напомним, до этого поединка национальная сборная Украины в товарищеских матчах обыграла "Боруссию" Менхенгладбах (2:1) и "Эмполи". Полуфинальный матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии состоится 1 июня.
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