Срна: Сборная Украины отдаст все силы, чтобы попасть на чемпионат мира

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна поделился своими мыслями после контрольного матча сборной Украины против "Риеки", который завершился вничью 1:1.

"Физически команда хорошо готова, психологически готовится на 1 июня и ожидает сборников, которые играют за рубежом. Ребята очень заряжены, и могу уверенно сказать, что украинские футболисты и тренерский штаб будут отдавать все свои силы, больше чем сто процентов, чтобы принести спортивный успех и много радости в Украину и попасть на чемпионат мира.

Мы надеемся и болеем за них", — сказал Срна в комментарии Футбол NEWS.