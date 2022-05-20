Федецкий: Украина выглядела усталой против Риеки, но это нормально под нагрузками

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился своими мыслями касательного первого этапа подготовки "сине-желтых" к июньским матчам.

"Нашим сборникам надо было, как сказал Зубков, набегаться. Не выбегаться, а набегаться. Набрать определенный функционал, физическую форму.

Было видно, что тяжело. Была усталость, но это нормально. Когда за такой промежуток времени проводишь столько матчей. Но это все равно лучше, чем просто тренироваться. Совсем другие эмоции, настрой.

Ребята провели неплохой матч против "Риеки". Конечно, были разные таймы. Но когда проводишь матчи под нагрузкой, то это вполне нормально.

Александр Петраков даст еще ребятам восстановиться. Я думаю, у них будет новый импульс - они поедут к семьям, к женам, и с новыми силами будут готовиться к важному матчу. Матч против Шотландии ждут не только они, а и вся Украина. В первую очередь это наши военные", - заявил Федецкий.