Воробей – о матче с Шотландией: Большая надежда на легионеров сборной Украины

Бывший нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины прокомментировал текущее состояние “сине-желтых”:

“ — Андрей, сборная Украины провела уже три товарищеских матча. Что скажите?

— Нужно отталкиваться от того, что из-за войны сборная Украины потеряла время, многие футболисты нашей команды не играли в официальных матчах, поэтому времени не подготовку в первую очередь к поединку против Шотландии мало. “Сине-желтые”, как мне показалось, еще не в оптимальном состоянии. Сыгранности ребятам не хватает. Но опять же, все понимают, какие причины на это повлияли.

Что касается товарищеских матчей, то хорошо, что сборная не проиграла. Будем надеяться и верить, что к 1 июня команда будет в наилучшем состоянии насколько это возможно. Столь большая ротация в спаррингах, как мне кажется, связана с тем, что Александр Петраков хочет увидеть, кто за это короткое время, сможет выйти на пик формы.

— Какие проблемы команды, на данный момент, вам бросились в глаза?

— Как по мне, сейчас изъяны есть везде, кроме вратарской позиции. В атакующей линии не хватает креатива, тонких передач, быстроты мышления. Ребята медленно передвигаются по полю. В обороне не хватает сыгранности, футболисты не всегда выдерживают линию, пассивно действуют в отборе, наставник ищет оптимальную пару центральных защитников.

— Кто вам запомнился с положительной стороны?

— Есть всплески индивидуальных действий футболистов. Тот же Михаил Мудрык неплохо себя проявил, но командной сыгранности полузащитнику еще не хватает. Хорошо себя показали Георгий Бущан и Дмитрий Ризнык. Приезд Романа Яремчука добавил действиям команды уверенности, солидности, если можно так сказать. Видно, что нападающий “Бенфики” находится в оптимальной форме. Порадовал Александр Пихаленок, отметившийся двумя забитыми мячами. Это добавит приятной головной боли тренерскому штабу при выборе стартового состава на матч с шотландцами.

— Какой фактор будет решающим в противостоянии со сборной Шотландии?

— Судя по прошедшим спаррингам пока нашей сборной не хватает футбольной злости, физических кондиций. В матче с шотландцами необходимо сыграть через не могу. Нужна колоссальная самоотдача, иначе победы не видать. Конечно, должен сыграть и фактор легионеров, которые прибудут в расположение сборной последними. Это касается Виталия Миколенко, Александра Зинченко, Руслана Малиновского и Андрея Ярмоленко. На этих ребят большая надежда”, – сказал Воробей.