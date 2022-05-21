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Караваев: Против Шотландии будем выкладывать все силы, даже больше 100%

Национальная сборная Украины
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Очень важный матч

Караваев: Против Шотландии будем выкладывать все силы, даже больше 100%

Пресслужба УАФ/Автор невідомий

Новина українською

Игрок сборной Украины Александр Караваев прокомментировал свою физическую подготовку, а также предстоящую встречу с Шотландией:

“С точки зрения физической подготовки я себя чувствую очень хорошо, у нас были поединки, я последнюю игру играл все 90 минут. Не могу сказать, что у меня не было игровой практики полгода и было очень сложно.

В любом случае этот поединок не был официальным, нельзя сравнивать с матчами, которые ты играешь на регулярной основе каждую субботу или воскресенье, это совсем другой игровой ритм, но мы все понимаем, какая сейчас ситуация и на это не обращаем внимания.

У нас все мысли об официальном матче, который пройдет первого июня. Понимаем, что у нас есть все условия, чтобы хорошо подготовиться, должны взять максимум. А на игре, мы будем выкладывать все силы, даже более 100%, чтобы получить результат”, - сказал Караваев.

Напомним, что матч против Шотландии 1 июня станет для сборной Украины первым официальным поединком с ноября прошлого года.

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В статье: Украина Шотландия Александр Караваев
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