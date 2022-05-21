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Матч сборной Украины и ДР Конго официально отменен

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Генсек федерации футбола ДР Конго заявил о проблемах с безопасностью

Матч сборной Украины и ДР Конго официально отменен

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный секретарь Федерации футбола ДР Конго Бельге Ситуатала заявил о том, что матч сборной страны против сборной Украины не состоится. Ранее игру планировали провести в бельгийском Брюсселе, однако её отменили из-за проблем с обеспечением безопасности:

"Мэр Брюсселя отказал в проведении матча по причинам безопасности. Учитывая то, что там есть большие конголезское и украинское сообщества, для проведения матча понадобилось бы серьезное представительство полиции. Иначе было бы трудно обеспечить безопасность на месте".

Также Ситуатала заявил, что в качестве альтернативы рассматривалась возможность проведения игры в Словении, однако Федерация футбола ДР Конго отказалась из-за финансовых и логистических трудностей.

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Комментарии (2)
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Мистер Блин (Хмельницкий)
21.05.2022 в 20:49
в бельгійському Брюсселі замале представництво поліції задля забезпечення безпеки для проведення товаристського футбольного матчу? вони це серйозно?))
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LEVgcUqs (Чернігів)
21.05.2022 в 20:39
Грали б кияни в Динамо до 1 червня з нормальними командами і були б у формі, а так дурня , нічого в збірній не вийде.
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