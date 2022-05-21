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Матч сборной Украины и ДР Конго официально отменен
Генсек федерации футбола ДР Конго заявил о проблемах с безопасностью
Фото: Getty Images
Генеральный секретарь Федерации футбола ДР Конго Бельге Ситуатала заявил о том, что матч сборной страны против сборной Украины не состоится. Ранее игру планировали провести в бельгийском Брюсселе, однако её отменили из-за проблем с обеспечением безопасности:
"Мэр Брюсселя отказал в проведении матча по причинам безопасности. Учитывая то, что там есть большие конголезское и украинское сообщества, для проведения матча понадобилось бы серьезное представительство полиции. Иначе было бы трудно обеспечить безопасность на месте".
Также Ситуатала заявил, что в качестве альтернативы рассматривалась возможность проведения игры в Словении, однако Федерация футбола ДР Конго отказалась из-за финансовых и логистических трудностей.
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