Матч сборной Украины и ДР Конго официально отменен

Генеральный секретарь Федерации футбола ДР Конго Бельге Ситуатала заявил о том, что матч сборной страны против сборной Украины не состоится. Ранее игру планировали провести в бельгийском Брюсселе, однако её отменили из-за проблем с обеспечением безопасности:

"Мэр Брюсселя отказал в проведении матча по причинам безопасности. Учитывая то, что там есть большие конголезское и украинское сообщества, для проведения матча понадобилось бы серьезное представительство полиции. Иначе было бы трудно обеспечить безопасность на месте".

Также Ситуатала заявил, что в качестве альтернативы рассматривалась возможность проведения игры в Словении, однако Федерация футбола ДР Конго отказалась из-за финансовых и логистических трудностей.