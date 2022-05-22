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Сабо: Сложно найти команду, похожую по своей игре на Шотландию

Национальная сборная Украины
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Но играть спарринги все равно нужно

Сабо: Сложно найти команду, похожую по своей игре на Шотландию

Фото: пресс-служба УАФ

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Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал подготовку "сине-желтых" к матчу против Шотландии:

“Сложно найти команду, похожую по своей игре на Шотландию. Их центральные защитники делают длинные передачи в сорок метров вперед, где форварды навязывают борьбу. Такая у них тактика. Мы ждем спарринги с африканскими сборными, там более технические футболисты. Они будут больше держать мяч. Сборной Украины уже нужно наигрывать основной состав, - сказал Сабо.

Отметим, что в настоящее время у сборной Украины не запланирован ни один спарринг на следующую неделю. "Сине-желтые" должны были играть с ДР Конго, но эта встреча была отменена.

С Шотландией украинцы проведут матч 1 июня на стадионе "Гэмпден Парк" в Глазго.

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В статье: Украина Шотландия Йожеф Сабо
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