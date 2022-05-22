Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев: Приятно наблюдать, как люди объединяются вокруг Украины
И украинцы, и иностранцы
Пресслужба УАФ
Игрок национальной сборной Украины Александр Караваев рассказал, как поддерживают Украину в Европе:
“ – До сбора успели побывать в нескольких странах. Передайте, пожалуйста, настроение, которое царит в Европе и что там говорят о страшной войне в Украине?
– Когда ты приезжаешь на матчи, сразу замечаешь много наших соотечественников, граждан, вынужденных покинуть Украину, а некоторые там проживают давно. С самого начала, когда они видят нас, воспринимают с радостью, когда звучит гимн или украинские песни, ты замечаешь слезы, они тоже очень сильно переживают, но никто не отворачивается, все помогают чем могут.
Когда мы приехали в Словению и увидели, какие нам предоставили условия, даже не передать словами, здесь есть все, что нужно. Поля высокого уровня, отель. Приятно наблюдать, как люди объединяются вокруг Украины”, – сказал Караваев.
Напомним, что "Динамо" во время благотворительного турне базировалось в Румынии. Кроме этого, киевляне с Караваевым в составе провели товарищеские встречи в Польше, Турции, Германии, Хорватии и Швейцарии. Также вместе со сборной Александр посетил те же Германию и Хорватию, а также Италию.
Популярное сейчас
- Петраков дозвал еще одного легионера. Сегодня он прибудет вместе с Малиновским в сборную - Источник
- Билецкий – о прорыве украинских вертолетов на Азовсталь: Таких операций никогда в истории человечества не было
- В Украине арестовали первого мэра-коллаборанта
- Леоненко: Украина лишь случайно может обыграть Шотландию
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО