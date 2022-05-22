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Караваев: Приятно наблюдать, как люди объединяются вокруг Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

И украинцы, и иностранцы

Караваев: Приятно наблюдать, как люди объединяются вокруг Украины

Пресслужба УАФ

Новина українською

Игрок национальной сборной Украины Александр Караваев рассказал, как поддерживают Украину в Европе:

– До сбора успели побывать в нескольких странах. Передайте, пожалуйста, настроение, которое царит в Европе и что там говорят о страшной войне в Украине?

– Когда ты приезжаешь на матчи, сразу замечаешь много наших соотечественников, граждан, вынужденных покинуть Украину, а некоторые там проживают давно. С самого начала, когда они видят нас, воспринимают с радостью, когда звучит гимн или украинские песни, ты замечаешь слезы, они тоже очень сильно переживают, но никто не отворачивается, все помогают чем могут.

Когда мы приехали в Словению и увидели, какие нам предоставили условия, даже не передать словами, здесь есть все, что нужно. Поля высокого уровня, отель. Приятно наблюдать, как люди объединяются вокруг Украины”, – сказал Караваев.

Напомним, что "Динамо" во время благотворительного турне базировалось в Румынии. Кроме этого, киевляне с Караваевым в составе провели товарищеские встречи в Польше, Турции, Германии, Хорватии и Швейцарии. Также вместе со сборной Александр посетил те же Германию и Хорватию, а также Италию.

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В статье: Украина Александр Караваев Динамо (Киев)
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