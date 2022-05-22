Петраков дозвал еще одного легионера. Сегодня он прибудет вместе с Малиновским в сборную - Источник

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дозвал еще одного легионера. Им стал арендованный у "Шахтера" полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Игрок сегодня, 22 мая, присоединится к другим футболистам “сине-желтых”, которые вчера уже вернулись к тренировкам после двухдневной паузы.

Также, кроме Игнатенко, лагерь сборной Украины пополнит Руслан Малиновский, "Аталанта" которого вчера, 21 мая, завершила сезон матчем против "Эмполи".

Остальные легионеры, среди которых Зинченко, Ярмоленко, Соболь и Миколенко, присоединятся позже – их команды сегодня проведут финальные матчи сезона.

Отметим, что в конце января Игнатенко был арендован "Бордо" у "Шахтера" на полсезона. В составе французской команды Даниил провел 11 матчей в Лиге 1, отличившись тремя ассистами. В частности, в финальном поединке сезона полузащитник тоже записал в свой актив голевую передачу.