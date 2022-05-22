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Петраков дозвал еще одного легионера. Сегодня он прибудет вместе с Малиновским в сборную - Источник
Дебютант
Фото: Foot11
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дозвал еще одного легионера. Им стал арендованный у "Шахтера" полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
Игрок сегодня, 22 мая, присоединится к другим футболистам “сине-желтых”, которые вчера уже вернулись к тренировкам после двухдневной паузы.
Также, кроме Игнатенко, лагерь сборной Украины пополнит Руслан Малиновский, "Аталанта" которого вчера, 21 мая, завершила сезон матчем против "Эмполи".
Остальные легионеры, среди которых Зинченко, Ярмоленко, Соболь и Миколенко, присоединятся позже – их команды сегодня проведут финальные матчи сезона.
Отметим, что в конце января Игнатенко был арендован "Бордо" у "Шахтера" на полсезона. В составе французской команды Даниил провел 11 матчей в Лиге 1, отличившись тремя ассистами. В частности, в финальном поединке сезона полузащитник тоже записал в свой актив голевую передачу.
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