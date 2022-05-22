  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Яремчук – о подготовке к матчу с Шотландией: Самое важное сейчас – прислушаться к наставлениям тренерского штаба
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яремчук – о подготовке к матчу с Шотландией: Самое важное сейчас – прислушаться к наставлениям тренерского штаба

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

И победить!

Яремчук – о подготовке к матчу с Шотландией: Самое важное сейчас – прислушаться к наставлениям тренерского штаба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о текущем настроении в лагере сине-желтых:

“Хорошие ощущения, ребята отдохнули, побыли со своими женами. Все хорошо. Я оставался в Словении, потому что мне далеко лететь в Лиссабон, но, несмотря на это, я доволен, ведь время здесь провел хорошо. Я находил возможности и для индивидуальной работы, потому что лежать два дня в отеле как-то неправильно. Выходили с главным тренером, работали понемногу.

Матчи с "Эмполи" и "Риекой" были очень важны, потому что все получили игровые минуты. В первой игре был еще и победный результат, во второй, конечно, желали большего, но не проиграли. Все остались довольны и отправились на выходные в хорошем настроении.

До поединка с Шотландией у нас остается неделя, поэтому самое важное сейчас прислушаться к наставлениям тренерского штаба. Будем узнавать больше о нашем сопернике. Мы должны плодотворно поработать в течение оставшегося до матча времени. Ну и конечно, чтобы удача была на нашей стороне”, - сказал Яремчук.

Напомним, что Украина сыграет с Шотландией 1 июня на "Гэмпден Парк" в Глазго в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шотландия Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде