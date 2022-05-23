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Малиновский прибыл в расположение сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Футболист начал подготовку к матчу против Шотландии

Малиновский прибыл в расположение сборной Украины

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

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Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прибыл в расположение сборной Украины в Словению.

Футболист пропустил матч последнего тура чемпионата Италии против "Эмполи" (0:1) из-за дисквалификации, и после завершения клубного сезона сразу отправился в тренировочный лагерь сине-желтых.

Малиновский вместе с национальной командой уже начал подготовку к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 1 июня.

В сезоне 2021/2022 Руслан провел за "Аталанту" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и выполнил 7 результативных передач.

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Малиновский прибыл в расположение сборной Украины - изображение 1
Малиновский прибыл в расположение сборной Украины - изображение 2
Фото: пресс-служба УАФ
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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
УАФ

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