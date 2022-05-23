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Малиновский прибыл в расположение сборной Украины
Футболист начал подготовку к матчу против Шотландии
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прибыл в расположение сборной Украины в Словению.
Футболист пропустил матч последнего тура чемпионата Италии против "Эмполи" (0:1) из-за дисквалификации, и после завершения клубного сезона сразу отправился в тренировочный лагерь сине-желтых.
Малиновский вместе с национальной командой уже начал подготовку к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 1 июня.
В сезоне 2021/2022 Руслан провел за "Аталанту" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и выполнил 7 результативных передач.
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