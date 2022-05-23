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Ващук назвал главную проблему сборной Украины перед матчем с Шотландией
Поединок национальных команд состоится 1 июня
Фото: пресс-служба УАФ
Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка нашей главной команды против Шотландии, который пройдет 1 июня в рамках плей-офф отбора ЧМ 2022.
"Пока впечатления от сборной не такие захватывающие, каких бы хотелось. Ожидаю, что мы все же пройдем на чемпионат мира, но нужно приложить максимум усилий для того, чтобы одержать победу и получить путевку.
Не хватает игрового тонуса. Те ребята, которые играют за границей, должны вести за собой команду, и тогда национальная сборная победит", — сказал Ващук.
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