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"Нет усталости, чувствую себя хорошо". Малиновский - о приезде в сборную

Национальная сборная Украины
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Украинец также подвел итоги выступления "Аталанты" в завершившемся сезоне

"Нет усталости, чувствую себя хорошо". Малиновский - о приезде в сборную

Фото: УАФ

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал свое прибытие в расположение национальной команды.

"Прибыл в отличном настроении, ведь команда давно не собиралась. В этот трудный момент все понимают, насколько важно хорошо подготовиться и представить Украину на международной арене. Конечно, постараемся попасть на чемпионат мира.

У нас в "Аталанте" был тяжелый сезон, поскольку был COVID, повреждение у основных игроков, пришло много новичков в начале сезона. Не так просто показывать тот футбол, в который играла "Аталанта". Мы три года подряд выступали в Лиге чемпионов, но после зимы во второй части чемпионата потеряли очень много очков, поэтому закончили первенство не так ярко, как хотелось. Но тренер сказал, что мы всегда выкладывались на сто процентов, однако немного не везло с судьями, которые отменяли взятие ворот, фиксировали нарушения. Однако сейчас клубный сезон завершен, ребята ушли в отпуск, поэтому все мои мысли только со сборной.

Я не готовился к последней игре "Аталанты", но выполнял немного специфическую работу: одну часть - с командой, вторую - в зале. На последней неделе я готовился к прибытию в сборную. Нет усталости, нет проблем, которые возникли перед Евро-2020. Я чувствую себя хорошо. Надо хорошо поработать, чтобы подойти к матчу с Шотландией в лучших кондициях", - сказал Малиновский.

Напомним, матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
УАФ

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