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Шевчук: Последние две недели будут главными для сборной Украины
И главное, чтобы никто не травмировался
Фото: пресс-служба УАФ
Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук в комментарии Футбол NEWS высказал свое мнение о состоянии национальной команды.
"Многие игроки в разном состоянии – это видно. Главный тренер с тренерским штабом комбинируют стартовые составы, чтобы всех подвести под единое целое. Возвращаются легионеры понемногу.Читайте такжеШевчук, Нагорняк, Ващук и другие. Сборные ветеранов и ВСУ провели между собой товарищеский матч в Киеве
Поэтому эти последние две недели будут главными. Как ребята подойдут, чтоб без травм. Мы видим, что там Попов выбыл. Чтобы никто не травмировался, чтобы все были в хорошем физическом состоянии. Я думаю, что все будет хорошо у нас", – сказал Шевчук.
Напомним, 1 июня команда Александра Петракова сыграет против Шотландии в рамках 1/2 финала матча плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Поединок пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".
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