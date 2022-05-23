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Шевчук: Последние две недели будут главными для сборной Украины

Национальная сборная Украины
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И главное, чтобы никто не травмировался

Шевчук: Последние две недели будут главными для сборной Украины

Фото: пресс-служба УАФ

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Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук в комментарии Футбол NEWS высказал свое мнение о состоянии национальной команды.

"Многие игроки в разном состоянии – это видно. Главный тренер с тренерским штабом комбинируют стартовые составы, чтобы всех подвести под единое целое. Возвращаются легионеры понемногу.

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Поэтому эти последние две недели будут главными. Как ребята подойдут, чтоб без травм. Мы видим, что там Попов выбыл. Чтобы никто не травмировался, чтобы все были в хорошем физическом состоянии. Я думаю, что все будет хорошо у нас", – сказал Шевчук.

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Напомним, 1 июня команда Александра Петракова сыграет против Шотландии в рамках 1/2 финала матча плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Поединок пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

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В статье: Вячеслав Шевчук Украина
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Источник:
ТК Футбол

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