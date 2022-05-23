20 игроков сборной Украины работают в общей группе - Попов занимается индивидуально

Сборная Украины продолжает подготовку к июньским матчам.

Сегодня, по данным официального сайта УАФ, коллектив Петракова провел два традиционных занятия - утром и вечером. В общей группе работало 20 человек.

Фотогалерея

Из потерь отмечается только фигура Дениса Попова, который продолжает реабилитацию после травмы. Вскоре к "сине-желтым" присоединятся еще четыре легионера.