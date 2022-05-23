Национальная сборная Украины
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20 игроков сборной Украины работают в общей группе - Попов занимается индивидуально
Минимальное количество кадровых потерь
Фото: УАФ
Сборная Украины продолжает подготовку к июньским матчам.
Сегодня, по данным официального сайта УАФ, коллектив Петракова провел два традиционных занятия - утром и вечером. В общей группе работало 20 человек.
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Из потерь отмечается только фигура Дениса Попова, который продолжает реабилитацию после травмы. Вскоре к "сине-желтым" присоединятся еще четыре легионера.
Ранее сообщалось, что один из спаррингов Украины
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Источник:УАФ
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Пришта Литин (Київ)
23.05.2022 в 22:31
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