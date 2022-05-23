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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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20 игроков сборной Украины работают в общей группе - Попов занимается индивидуально

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Минимальное количество кадровых потерь

20 игроков сборной Украины работают в общей группе - Попов занимается индивидуально

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины продолжает подготовку к июньским матчам.

Сегодня, по данным официального сайта УАФ, коллектив Петракова провел два традиционных занятия - утром и вечером. В общей группе работало 20 человек.

Фотогалерея

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Из потерь отмечается только фигура Дениса Попова, который продолжает реабилитацию после травмы. Вскоре к "сине-желтым" присоединятся еще четыре легионера.

Ранее сообщалось, что один из спаррингов Украины был отменен.

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В статье: Украина Денис Попов
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
23.05.2022 в 22:31
Вважаю Шотландію пройдемо у важкому матчі, а от з Уельсом навряд.
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