Воробей: До войны сказал бы, что у Украины есть преимущество над Шотландией

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка нашей главной команды против Шотландии, который пройдет 1 июня в рамках плей-офф отбора ЧМ 2022.

"Команда ещё довольно-таки тяжелая, не в самом хорошем тонусе. Мы понимаем, что полгода без футбола дают о себе знать. Даже с этими довольно посредственными командами, с которыми мы играли контрольные игры, они все равно выглядят более свежими. Видно, что у них сейчас в разгаре чемпионаты.

Надеюсь, что за полмесяца мы наберём хорошую форму, но это будет очень сложно. Но даже если у нас не получится выйти на пик своих возможностей, думаю, каждый игрок должен из себя достать и сыграть через не могу. И надеюсь на наших легионеров, которые сейчас находятся в хорошей форме. Это Ярмоленко, Миколенко, Зинченко, Малиновский, Яремчук. Надеюсь, что они потянут за собой весь коллектив.

До войны сказал бы, что у нас преимущество в мастерстве и вообще во всем, но сейчас оно вряд ли у нас будет. Все таки Шотландия - команда сыгранная, амбициозная, характерная. Но я понимаю, что надо сыграть за счёт мастерства, но если не будет характера, и люди не будут доставать из себя все свои эмоции и желание, то ничего не получится. Каждый должен сыграть даже не на 100 процентов, а на 200", — сказал Воробей.