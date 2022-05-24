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Два именитых тренера могут сменить Петракова в случае отставки - источник

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

У обоих 30 июня заканчиваются контракты с клубами

Два именитых тренера могут сменить Петракова в случае отставки - источник

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник может сменить Александра Петракова на посту главного тренера сборной Украины. Об этом сообщает Zaryalg.com.

По информации источника, 52-летний специалист является одним из кандидатов на пост наставника в случае отставки Петракова. Также на это место претендует главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров. Соглашения обоих украинцев с клубами истекают 30 июня.

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Напомним, что в августе 2021 года Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Андрея Шевченко. В ноябре он избавился от приставки и.о и подписал контракт до конца 2022 года с опцией продления.

1 июня национальная команда сыграет с Шотландией в стыковом матче отбора ЧМ-2022. Также сине-желтым предстоит провести поединки в Лиге наций.

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В статье: Сергей Ребров Украина Виктор Скрипник Александр Петраков
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Источник:
zaryalg.com

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Комментарии (3)
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demand (Изюм)
24.05.2022 в 11:13
Вот накой такое печатать перед важной встречей?
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+3
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
24.05.2022 в 11:16
И тем более Скрипник большое недорозумение.
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+3
0
Наш (Одесса)
24.05.2022 в 11:57
Такое впечатление, что кто-то специально вредит, твари... И интервью Реброва было, типа предложили продление. Надеемся , что дед стрессоустойчивый тип.
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+1
0

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