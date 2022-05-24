Два именитых тренера могут сменить Петракова в случае отставки - источник

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник может сменить Александра Петракова на посту главного тренера сборной Украины. Об этом сообщает Zaryalg.com.

По информации источника, 52-летний специалист является одним из кандидатов на пост наставника в случае отставки Петракова. Также на это место претендует главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров. Соглашения обоих украинцев с клубами истекают 30 июня.

Напомним, что в августе 2021 года Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Андрея Шевченко. В ноябре он избавился от приставки и.о и подписал контракт до конца 2022 года с опцией продления.

1 июня национальная команда сыграет с Шотландией в стыковом матче отбора ЧМ-2022. Также сине-желтым предстоит провести поединки в Лиге наций.