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Два именитых тренера могут сменить Петракова в случае отставки - источник
У обоих 30 июня заканчиваются контракты с клубами
Фото: СК Днепр-1
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник может сменить Александра Петракова на посту главного тренера сборной Украины. Об этом сообщает Zaryalg.com.
По информации источника, 52-летний специалист является одним из кандидатов на пост наставника в случае отставки Петракова. Также на это место претендует главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров. Соглашения обоих украинцев с клубами истекают 30 июня.
Напомним, что в августе 2021 года Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Андрея Шевченко. В ноябре он избавился от приставки и.о и подписал контракт до конца 2022 года с опцией продления.
1 июня национальная команда сыграет с Шотландией в стыковом матче отбора ЧМ-2022. Также сине-желтым предстоит провести поединки в Лиге наций.
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