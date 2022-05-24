СМИ: У сборной Украины больше не будет спаррингов перед игрой с Шотландией

Национальная сборная Украины больше не будет проводить товарищеские матчи перед игрой с Шотландией в рамках отбора на ЧМ-2022. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, заключительная неделя подготовки у команды Александра Петракова пройдет исключительно в тренировочном режиме. Договоренности с африканскими сборными по разным причинами сорвались. Ранее стало известно об отмене спарринга с ДР Конго.

Таким образом, в мае сине-желтые провели контрольные матчи с "Боруссией" Менхенгладбах (2:1), "Эмполи"(3:1) и "Риекой" (1:1). Поединок сборной Украины против Шотландии состоится 1 июня в Глазго.