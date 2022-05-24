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СМИ: У сборной Украины больше не будет спаррингов перед игрой с Шотландией
Только тренировки
Фото: пресс-служба УАФ
Национальная сборная Украины больше не будет проводить товарищеские матчи перед игрой с Шотландией в рамках отбора на ЧМ-2022. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, заключительная неделя подготовки у команды Александра Петракова пройдет исключительно в тренировочном режиме. Договоренности с африканскими сборными по разным причинами сорвались. Ранее стало известно об отмене спарринга с ДР Конго.
Таким образом, в мае сине-желтые провели контрольные матчи с "Боруссией" Менхенгладбах (2:1), "Эмполи"(3:1) и "Риекой" (1:1). Поединок сборной Украины против Шотландии состоится 1 июня в Глазго.
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