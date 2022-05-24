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Национальная сборная Украины

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СМИ: У сборной Украины больше не будет спаррингов перед игрой с Шотландией

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Только тренировки

СМИ: У сборной Украины больше не будет спаррингов перед игрой с Шотландией

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Национальная сборная Украины больше не будет проводить товарищеские матчи перед игрой с Шотландией в рамках отбора на ЧМ-2022. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, заключительная неделя подготовки у команды Александра Петракова пройдет исключительно в тренировочном режиме. Договоренности с африканскими сборными по разным причинами сорвались. Ранее стало известно об отмене спарринга с ДР Конго.

Таким образом, в мае сине-желтые провели контрольные матчи с "Боруссией" Менхенгладбах (2:1), "Эмполи"(3:1) и "Риекой" (1:1). Поединок сборной Украины против Шотландии состоится 1 июня в Глазго.

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В статье: Украина Игорь Бурбас
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Комментарии (4)
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Виктор 2209 (Мехико)
24.05.2022 в 15:44
Гнать эту Павелку на фронт,а не футбол грабить
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
24.05.2022 в 15:13
Паделка знову обісралася
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.05.2022 в 13:32
Буде все гаразд!
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+1
-1
Пришта Литин (Київ)
24.05.2022 в 13:26
Добре буде провести хоч один матч з клубною командою перед поєдинком з шотландцями.
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+2
0

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