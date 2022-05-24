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Бондарь: Готовимся к одному из самых важных матчей в нашей жизни
Сине-желтые продолжают готовиться к поединку против Шотландии
Фото: пресс-служба УАФ
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь рассказал о текущем этапе подготовки сине-желтых к предстоящим поединкам.
"Тренировочный процесс проходит очень хорошо. Я бы сказал, что он не очень тактичный, присутствуют и физические моменты. Готовимся к одному из самых важных матчей в нашей жизни.
Во время первой части сбора у нас было по две тренировки. Сейчас мы можем ходить в зал в первой половине дня, а вечером проходят тренировки. Конечно, каждый день у нас разные занятия. Уже чувствуем хорошие физические кондиции.
Усталости совсем нет, потому что мы находимся в национальной сборной. Мы знаем, зачем здесь собрались, зачем все это делаем и тренируемся.
Хочу поздравить Андрея Лунина, его супругу, его семью. Это великое счастье. Я очень рад за него, прекрасно знаю Андрея, он очень хороший парень. Поздравляю Лунина и с победой в чемпионате Испании, и с таким важным событием в его жизни.Читайте такжеАндрей Лунин впервые стал отцом
Конечно, будем болеть за Андрея в финале Лиги чемпионов. Недавно болели за Александра Зинченко и очень радовались. Здесь на поле наблюдали за матчем, надеялись, что он возьмет трофей, так и случилось. Будем теперь болеть за Лунина", - сказал Бондарь.
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что сборная Украины не планирует товарищеские матчи перед игрой с Шотландией в рамках отбора на ЧМ-2022. Также добавим, что в июне у национальной команды запланировано шесть поединков в Лиге наций.
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