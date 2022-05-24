Бондарь: Готовимся к одному из самых важных матчей в нашей жизни

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь рассказал о текущем этапе подготовки сине-желтых к предстоящим поединкам.

"Тренировочный процесс проходит очень хорошо. Я бы сказал, что он не очень тактичный, присутствуют и физические моменты. Готовимся к одному из самых важных матчей в нашей жизни.

Во время первой части сбора у нас было по две тренировки. Сейчас мы можем ходить в зал в первой половине дня, а вечером проходят тренировки. Конечно, каждый день у нас разные занятия. Уже чувствуем хорошие физические кондиции.

Усталости совсем нет, потому что мы находимся в национальной сборной. Мы знаем, зачем здесь собрались, зачем все это делаем и тренируемся.