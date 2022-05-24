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СМИ: У Украины было несколько вариантов для проведения спаррингов - Петраков отказался
Уже был сверстан график
Фото: пресс-служба УАФ
В этот вторник стало известно, что во время второго этапа подготовки к июньским матчам сборная Украины не проведет ни одного спарринга. Хотя варианты были.
По данным журналиста каналов "Футбол" Игоря Бурбаса, не проводить спарринги на втором собрании – решение, которое вынужден был принять Александр Петраков. У "сине-желтых" было несколько вариантов.
"Фенербахче", Мальта, Сан-Марино и Венесуэла дали добро на игру. Но на тот момент у нашего тренерского штаба был сверстан график. 26 числа команда проведет двусторонку, это и будет последняя практика перед июньскими официальными поединками.
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