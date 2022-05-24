  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. СМИ: У Украины было несколько вариантов для проведения спаррингов - Петраков отказался
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: У Украины было несколько вариантов для проведения спаррингов - Петраков отказался

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Уже был сверстан график

СМИ: У Украины было несколько вариантов для проведения спаррингов - Петраков отказался

Фото: пресс-служба УАФ

UA-Футбол
Новина українською

В этот вторник стало известно, что во время второго этапа подготовки к июньским матчам сборная Украины не проведет ни одного спарринга. Хотя варианты были.

Читайте такжеСМИ: У сборной Украины больше не будет спаррингов перед игрой с Шотландией

По данным журналиста каналов "Футбол" Игоря Бурбаса, не проводить спарринги на втором собрании – решение, которое вынужден был принять Александр Петраков. У "сине-желтых" было несколько вариантов.

"Фенербахче", Мальта, Сан-Марино и Венесуэла дали добро на игру. Но на тот момент у нашего тренерского штаба был сверстан график. 26 числа команда проведет двусторонку, это и будет последняя практика перед июньскими официальными поединками.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Unselfish (Столица)
24.05.2022 в 16:56
Афигеть подготовка. Значит он отсеивает игроков из-за плохих игровых кондиций и не проводит товарняки, что бы эти кондиции набрать. Думаю на этом можно ставить точку. Поздравляю Шотландию с выходом в финал отбора, ждём Реброва у руля сборной уже в июле...
Ответить
+3
0
Ураган (Запорожье)
24.05.2022 в 18:22
А почему не Кварцяного, он мне больше нравиться
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде