Петраков: Контрольный игры не будет. Поделим сборную на два состава и сыграем в Словении

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал отсутствие товарищеских матчей у "сине-желтых" перед игрой с Шотландией.

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"К сожалению, контрольной игры не будет. Не удалось найти оппонента, который подошел бы нам для подготовки и был готов сыграть в нужные нам даты — 22—23 или 26 мая. Прежде всего, хочу отметить, что УАФ совместно с УЕФА провели, без преувеличения, титаническую работу по спаррингам. Во время, когда завершаются клубные чемпионаты, а сборные еще не собрались, найти спарринг-партнера, который подошел бы для отработки необходимой тактической схемы на игру с шотландцами, крайне сложно. Знаю, что УЕФА обращался с предложением по поводу поединка в большинство известных клубов Европы, но они отказались в силу своих обстоятельств. Уже фактически договорились о товарищеском матче 26 мая с Демократической Республикой Конго, однако африканцы отказались в последний момент по только им известным причинам.

Была возможность сыграть с двумя клубами Сегунди, но я думаю, что спарринг с этими командами, при всем уважении к ним, не дал бы нам пользы, и ехать теперь в жаркую Испанию, когда играть надо на туманном Альбионе, плюс переезд туда-сюда — это все истощает… Было предложение от сборной Литвы сыграть матч у них, однако на искусственном поле, что нам могло помешать. Мальта готова была сыграть, но 27—28 мая, а это слишком поздно для нас, учитывая возобновление перед поединком в Шотландии. Возник еще вариант с Венесуэлой, но я уже к тому времени принял решение, что лучше будет провести двустороннюю игру, в которой почти все наши исполнители получат по 90 минут погрузки, чего невозможно достичь в любом контрольном матче. То есть варианты были, но по тем или иным причинам они нам не подошли. Это мое решение, как главного тренера.

Поделим сборную на два состава, сыграем в тренировочном центре Футбольного союза Словении, где мы готовимся более трех недель, на уже знакомом нам поле, без лишних переездов и изменения климата. В сложившейся ситуации это единственный приемлемый вариант.

Ребята получат по 90 минут игровой нагрузки, это то, что сейчас нужно. Все они сконцентрированы и знают, к чему готовятся. Конечно, спарринг с другой командой потребовался, но еще раз подчеркну, найти оппонента в это время для сборной очень сложно. Мы безгранично благодарны президенту УЕФА Александеру Чеферину, который предоставив нам возможность в трудный час войны готовиться в отличных условиях. Мы интенсивно работаем и подойдем к игре в полной готовности", – заявил Петраков.