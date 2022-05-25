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Буряк: Отмена товарищеских матчей сборной Украины - это очень плохо
Сложно найти достойного соперника за такой короткий срок
Фото: пресс-служба УАФ
Бывший наставник сборной Украины Леонид Буряк дал оценку подготовке национальной команды к противостоянию с Шотландией в рамках отбора на ЧМ-2022.
– То, что сборная Украины больше не проведет спаррингов, читалось. Сложно сейчас за короткий период найти достойного соперника. В данном случае не остается ничего другого, как сыграть "двусторонку". Конечно, это очень плохо. Сезона нет, дефицит игровой практики огромный.
– Все настолько сложно?
– Да, я боюсь этого матча – с шотландцами… Я играл в Шотландии и знаю, как там сложно. Если там дрогнешь, пиши пропало. Несмотря на то, что шотландцы в последнее время значительно прибавили в игре с мячом, главными в противостоянии с ними станут хорошие кондиции, выдержка под сумасшедшим давлением. Надеюсь, сборной Украины хватит духа, чтобы не дрогнуть, - сказал Буряк.
Напомним, поединок между сборными Украины и Шотландии состоится 1 июня в Глазго.
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