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Буряк: Отмена товарищеских матчей сборной Украины - это очень плохо

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Сложно найти достойного соперника за такой короткий срок

Буряк: Отмена товарищеских матчей сборной Украины - это очень плохо

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Бывший наставник сборной Украины Леонид Буряк дал оценку подготовке национальной команды к противостоянию с Шотландией в рамках отбора на ЧМ-2022.

– То, что сборная Украины больше не проведет спаррингов, читалось. Сложно сейчас за короткий период найти достойного соперника. В данном случае не остается ничего другого, как сыграть "двусторонку". Конечно, это очень плохо. Сезона нет, дефицит игровой практики огромный.

Все настолько сложно?

– Да, я боюсь этого матча – с шотландцами… Я играл в Шотландии и знаю, как там сложно. Если там дрогнешь, пиши пропало. Несмотря на то, что шотландцы в последнее время значительно прибавили в игре с мячом, главными в противостоянии с ними станут хорошие кондиции, выдержка под сумасшедшим давлением. Надеюсь, сборной Украины хватит духа, чтобы не дрогнуть, - сказал Буряк.

Напомним, поединок между сборными Украины и Шотландии состоится 1 июня в Глазго.

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В статье: Украина Леонид Буряк
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Источник:
Footboom

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