Миколенко: Так рад был всех видеть в сборной, что даже руки тряслись

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко поделился своими эмоциями после приезда в национальную команду.

"Немного устал после дороги, но сейчас я счастлив. Даже руки тряслись, так я был рад всех видеть.

В сборной я не был 9 месяцев, последний раз виделись в сентябре. Ощущения немного другие, чем когда приезжал из "Динамо". Там много одноклубников, вы каждый день виделись. А тут, приехал, когда давно никого не видел. Я очень соскучился.

Матч с Шотландией? Да, это очень сильный соперник. Но такие матчи выигрываются душой. Физически и тактически мы должны быть готовы. Однако, повторюсь, такие матчи выигрываются душой и желанием. А этого у нас — хоть отбавляй.

Первый месяц войны был сложным в моральном плане, но я тренировался и отключался от всего на короткое время. Это мне очень помогало. Так же, как и партнеры по команде. Поддержка украинцев от простых людей в Англии просто безумна. Действительно, надо видеть, как англичане любят украинцев.

Теперь у нас свой фронт. Футбол — это непредсказуемая штука. Я точно могу пообещать, что мы будем сражаться до последней минуты", - сказал Миколенко.