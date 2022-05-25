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Зинченко: Клубные дела уже позади - все мысли о национальной команде
До важнейшего матча с Шотландией остались считанные дни
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своем приезде в национальную команду.
"Спасибо за поздравление, очень рад всех видеть. Все клубные дела уже позади, поэтому нужно сразу переключаться на сборную, ведь у нас невероятно важный поединок с Шотландией. Поэтому забываем о клубе — все мысли о национальной команде.
Мой трибьют после победы в чемпионате Англии? Я говорил это много раз, но буду повторять еще и еще, что я очень горжусь быть украинцем. В тот момент я думал о тех людях, которые, к сожалению, уже погибли, и о тех, кто прямо сейчас выживает в невероятно тяжелых условиях. Я просто хотел от себя дать им хоть какую-то улыбку на несколько секунд", - сказал Зинченко в интервью пресс-службе УАФ.
Напомним, поединок между сборными Украины и Шотландии состоится 1 июня в Глазго. Ранее о своих эмоциях после приезда в лагерь национальной команды поделился другой украинец Виталий Миколенко.
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