Лидер сборной Украины: Мы можем показать на поле наш украинский дух

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о подготовке национальной команды к поединку отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

"Была очень хорошая нагрузка вчера, интенсивная тренировка. Мы готовимся. Предстоит хорошо поработать перед этими матчами. Зинченко все поздравят с чемпионством. То, что было после матча, — это важный момент, его поддержал стадион. То, как он переживает за Украину, видно по нему.

Я хочу поздравить его с чемпионством. Считаю, что это его не последнее чемпионство. Играющие в Европе должны показывать, какой у нас характер. Мы не можем какие-либо другие вещи делать на поле, но мы можем показать на поле, какой наш украинский дух и какие мы люди внутри.

Когда все приедут, начнется больше тактических моментов. Мы должны вспомнить связки, которые были у нас на поле. Будем готовиться. Этот сбор, эти матчи имеют немного больший вес, чем пару лет назад", - отметил Малиновский.