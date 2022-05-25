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Лидер сборной Украины: Мы можем показать на поле наш украинский дух

Национальная сборная Украины
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Сине-желтые активно готовятся к важному матчу против Шотландии

Лидер сборной Украины: Мы можем показать на поле наш украинский дух

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о подготовке национальной команды к поединку отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

"Была очень хорошая нагрузка вчера, интенсивная тренировка. Мы готовимся. Предстоит хорошо поработать перед этими матчами. Зинченко все поздравят с чемпионством. То, что было после матча, — это важный момент, его поддержал стадион. То, как он переживает за Украину, видно по нему.

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Я хочу поздравить его с чемпионством. Считаю, что это его не последнее чемпионство. Играющие в Европе должны показывать, какой у нас характер. Мы не можем какие-либо другие вещи делать на поле, но мы можем показать на поле, какой наш украинский дух и какие мы люди внутри.

Когда все приедут, начнется больше тактических моментов. Мы должны вспомнить связки, которые были у нас на поле. Будем готовиться. Этот сбор, эти матчи имеют немного больший вес, чем пару лет назад", - отметил Малиновский.

Напомним, поединок между сборными Украины и Шотландии состоится 1 июня в Глазго.

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В статье: Украина Руслан Малиновский
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