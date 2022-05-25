Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер сборной Украины: Мы можем показать на поле наш украинский дух
Сине-желтые активно готовятся к важному матчу против Шотландии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о подготовке национальной команды к поединку отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.
"Была очень хорошая нагрузка вчера, интенсивная тренировка. Мы готовимся. Предстоит хорошо поработать перед этими матчами. Зинченко все поздравят с чемпионством. То, что было после матча, — это важный момент, его поддержал стадион. То, как он переживает за Украину, видно по нему.Читайте такжеПетраков: Контрольный игры не будет. Поделим сборную на два состава и сыграем в Словении
Я хочу поздравить его с чемпионством. Считаю, что это его не последнее чемпионство. Играющие в Европе должны показывать, какой у нас характер. Мы не можем какие-либо другие вещи делать на поле, но мы можем показать на поле, какой наш украинский дух и какие мы люди внутри.
Когда все приедут, начнется больше тактических моментов. Мы должны вспомнить связки, которые были у нас на поле. Будем готовиться. Этот сбор, эти матчи имеют немного больший вес, чем пару лет назад", - отметил Малиновский.
Напомним, поединок между сборными Украины и Шотландии состоится 1 июня в Глазго.
Популярное сейчас
- СМИ: Ярмоленко определился с чемпионатом, в котором хочет продолжить карьеру
- Еще двенадцать воздушных целей. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине
- Сборная без спаррингов, Мудрика торгует Байер, реформа Золотого мяча. Главные новости за 24 мая
- Йовичевич – об игроке сборной Украины: Он играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО