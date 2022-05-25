Ярмоленко: Не мог дождаться завершения сезона, чтобы приехать в сборную

Полузащитник национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 с Шотландией.

"Если честно, я уже не мог дождаться завершения сезона, чтобы приехать в сборную, увидеться с ребятами. Очень скучал, был с ними все время на связи. Но одно дело — общаться по телефону, а другое — вживую. Очень рад увидеть ребят снова, разделить с ними футбольное поле. Начинаем работать и готовиться.

Что касается Шотландии, то с какой бы сборной мы ни играли, встреча была бы тяжелой и напряженной. Все понимают, что это будет матч за выход на чемпионат мира, такие игры легкими не бывают. Конечно, будем готовиться, тренироваться, постараемся победить. Знаем, что будет тяжело, но мы должны выйти и отдать все наши силы.