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Ярмоленко: Не мог дождаться завершения сезона, чтобы приехать в сборную

Национальная сборная Украины
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Андрей пообещал, что сине-желтые отдадут все силы для выхода на ЧМ

Ярмоленко: Не мог дождаться завершения сезона, чтобы приехать в сборную

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 с Шотландией.

"Если честно, я уже не мог дождаться завершения сезона, чтобы приехать в сборную, увидеться с ребятами. Очень скучал, был с ними все время на связи. Но одно дело — общаться по телефону, а другое — вживую. Очень рад увидеть ребят снова, разделить с ними футбольное поле. Начинаем работать и готовиться.

Что касается Шотландии, то с какой бы сборной мы ни играли, встреча была бы тяжелой и напряженной. Все понимают, что это будет матч за выход на чемпионат мира, такие игры легкими не бывают. Конечно, будем готовиться, тренироваться, постараемся победить. Знаем, что будет тяжело, но мы должны выйти и отдать все наши силы.

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Каждый игрок уже привык к тому, что футбол это эмоции, постоянный прессинг со стороны болельщиков. Мы к этому привыкли. Но, конечно, из-за того, что хочется подарить людям хоть какую-нибудь радость, это придает вдохновение, силы. Ты готов работать, знаешь, что должен выйти на поле и отдать все силы ради себя, наших болельщиков, всех украинцев, ради воинов, которые защищают нас и наши семьи.

Конечно, ребята видели обращение наших военных, которые просили и просят, чтобы мы подарили им путевку на чемпионат мира. Я не могу гарантировать, что мы туда поедем, но обещаю, что мы отдадим все силы ради этого", — сказал Ярмоленко.

Напомним, поединок между сборными Украины и Шотландии состоится 1 июня в Глазго.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
25.05.2022 в 15:55
Вся Україна та багато хто у Європі бажають перемоги України, в тому числі у матчі в Глазго. ВВажаю зможемо пройти Шотландію у важкому матчі. А от потім з Уельсом можемо не потягнути.
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