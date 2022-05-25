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"Скорость, ум, футбольная наглость". Михайличенко отмечает важность Мудрика для сборной

Национальная сборная Украины
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Михаил очень прибавил

"Скорость, ум, футбольная наглость". Михайличенко отмечает важность Мудрика для сборной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легенда киевского "Динамо" Алексей Михайличенко отмечает важность Михаил Мудрика для нынешней сборной Украины.

"Мудрик мне нравится, потому что я уже давно слежу за ним. Я вижу, насколько он меняется, совершенствуется. В этих матчах он являлся самой заметной фигурой. Та скорость, тот ум, футбольная наглость – в какой-то мере помогает вести очень агрессивную, очень хорошую игру.

Ярмоленко, Зинченко и многие люди, которые уже готовы играть и показывать. Я очень хорошо помню, как Ярмоленко, не имея много игровой практики в своем клубе, выходил за сборную и показывал совершенную игру, и играл очень важную роль в нашей сборной. Я на это очень надеюсь", - заявил Михайличенко.

Читайте такжеМудрик: Я не мог и мечтать о таком дебюте за сборную Украины

Ранее сообщалось, что вингер "Шахтера" близок к переходу в "Байер".

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В статье: Алексей Михайличенко Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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