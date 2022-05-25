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Два игрока сборной Украины работают вне общей группы - завтра команда проведет двусторонку

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Вместо спарринга

Два игрока сборной Украины работают вне общей группы - завтра команда проведет двусторонку

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская сборная продолжает подготовка к июньским матча против Шотландии и в Лиге Наций.

Сегодня коллектив Петракова провел два традиционные тренировки. Вне общей группы работаю двое - ранее травмированный Попов, а также Николай Шапаренко.

Фотогалерея

Два игрока сборной Украины работают вне общей группы - завтра команда проведет двусторонку - фото 1Два игрока сборной Украины работают вне общей группы - завтра команда проведет двусторонку - фото 2Два игрока сборной Украины работают вне общей группы - завтра команда проведет двусторонку - фото 3Два игрока сборной Украины работают вне общей группы - завтра команда проведет двусторонку - фото 4Два игрока сборной Украины работают вне общей группы - завтра команда проведет двусторонку - фото 5Два игрока сборной Украины работают вне общей группы - завтра команда проведет двусторонку - фото 6Два игрока сборной Украины работают вне общей группы - завтра команда проведет двусторонку - фото 7

Учитывая, что спарринг сборной сорвался в последней момент, завтра "сине-желтые" проведут 90-минутную двусторонку. УАФ официально объявила, что никаких деталей этого матча публиковать не будет.

Первого июня Украина сыграет против Шотландии.

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В статье: Украина Николай Шапаренко Денис Попов
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Источник:
УАФ

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