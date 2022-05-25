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Два игрока сборной Украины работают вне общей группы - завтра команда проведет двусторонку
Вместо спарринга
Фото: УАФ
Украинская сборная продолжает подготовка к июньским матча против Шотландии и в Лиге Наций.
Сегодня коллектив Петракова провел два традиционные тренировки. Вне общей группы работаю двое - ранее травмированный Попов, а также Николай Шапаренко.
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Учитывая, что спарринг сборной сорвался в последней момент, завтра "сине-желтые" проведут 90-минутную двусторонку. УАФ официально объявила, что никаких деталей этого матча публиковать не будет.
Первого июня Украина сыграет против Шотландии.
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