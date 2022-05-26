Хавбек сборной Украины: Мы каждый день думаем о войне, читаем новости

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Пихаленок рассказал, как провел выходные, которые предоставил тренерский штаб.

"Отдохнул хорошо, набрался сил. Будем готовиться к следующим матчам с новыми силами. Думаю, будем хорошо готовы. Да, я встречался с женой, хорошо провели время. Двух дней хватило с головой.

Война? Мы каждый день об этом думаем, читаем новости. Звоним родным. Мы в курсе всего, что происходит. Самое главное, что мы выигрываем матчи и мы заряжаем наших людей на положительные эмоции. Голы? Это моя работа. У каждого футболиста уверенность появляется через тренировки, через матчи. Сейчас важен каждый день, каждая тренировка. Если мы будем отдаваться на сто процентов, то у нас все будет хорошо", - сказал Пихаленок.