Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек сборной Украины: Мы каждый день думаем о войне, читаем новости
В курсе всего, что происходит
Скриншот: УАФ
Полузащитник национальной сборной Украины Александр Пихаленок рассказал, как провел выходные, которые предоставил тренерский штаб.
"Отдохнул хорошо, набрался сил. Будем готовиться к следующим матчам с новыми силами. Думаю, будем хорошо готовы. Да, я встречался с женой, хорошо провели время. Двух дней хватило с головой.
Война? Мы каждый день об этом думаем, читаем новости. Звоним родным. Мы в курсе всего, что происходит. Самое главное, что мы выигрываем матчи и мы заряжаем наших людей на положительные эмоции. Голы? Это моя работа. У каждого футболиста уверенность появляется через тренировки, через матчи. Сейчас важен каждый день, каждая тренировка. Если мы будем отдаваться на сто процентов, то у нас все будет хорошо", - сказал Пихаленок.
Популярное сейчас
- Зеленский в ответ на призывы отдать территории ради мира напомнил, что сейчас 2022-й, а не 1938-й год
- Некоторые клубы УПЛ на встрече 27-го мая намерены просить Шахтер о создании фонда на основе призовых за ЛЧ
- В Севастополе на субмарины рф загружают ракеты Калибр - ФОТО
- СМИ: У сборной Украины больше не будет спаррингов перед игрой с Шотландией
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
Новости по теме
- 12:15 Украинские Воробей – о матче с Шотландией: Большая надежда на легионеров сборной Украины
- 09:14 Украинские Йовичевич – об игроке сборной Украины: Он играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари
- 17:39 Украинские Гармаш, Довбик и Конопля в старте. Состав сборной Украины на матч против Риеки