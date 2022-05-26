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Миколенко: Шотландия - это силовой футбол, стандарты, бег туда-сюда
Сине-желтые продолжают подготовку к матчу с Шотландией
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча с Шотландией в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.
Футболист "Эвертона" недавно прибыл в расположение сине-желтых и вернулся в общую группу после незначительного повреждения.
"Не помню, когда у меня были две тренировки в день, поэтому немного устал. Впереди у нас двухсторонняя игра — тренировка с повышенной ответственностью. Будем готовиться к ней как к полноценному матчу, поскольку это последний спарринг перед поединком с Шотландией. Так что будет бой между двумя командами.
Мы приехали сюда не загорать, а работать и добиваться результата, к которому мы стремимся. А мы стараемся выйти на чемпионат мира.
Шотландия — это силовой футбол, стандарты, можно сказать, бег туда-сюда. Хороший футбол, люблю такой. В Англии за полгода я получил опыт подобной работы, хотя нам иногда приходилось закрываться и удерживать счет, так что не каждая игра была такой. Посмотрим после матча, понадобился ли мой опыт в "Эвертоне".
Независимо от итогового счета, я знаю, что каждый игрок, каждый человек из медперсонала, прессы будет отдаваться и делать все ради победы", - отметил Миколенко в комментарии пресс-службе УАФ.
Напомним, что сегодня сборная Украины проведет двухстороннюю игру, детали которой не будут публиковаться на сайте УАФ.
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