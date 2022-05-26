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Без особых подробностей. Сборная Украины провела анонсированную двусторонку
Форварды забили по голу
Фото: УАФ
Украинская сборна провела ранее запланированную двусторонку. Напомним, что она заменила контрольный матч, о котором так и не удалось договориться.
Спарринг, в котором были разные игровые формы, и перед которым исполнялся гимн, имел закрытый характер. Известно только, что матч закончился со счетом 1:1 - Яремчук забил за одних, Довбик с пенальти - за других.
Также стоит отметить, что все полевые футболисты провели по 90 минут. Правда есть два исключения - вне общей группы продолжают работать Шапаренко и Попов.
Первого июня сборная Украины сыграет против Шотландии.
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