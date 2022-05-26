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Национальная сборная Украины

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Без особых подробностей. Сборная Украины провела анонсированную двусторонку

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Форварды забили по голу

Без особых подробностей. Сборная Украины провела анонсированную двусторонку

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская сборна провела ранее запланированную двусторонку. Напомним, что она заменила контрольный матч, о котором так и не удалось договориться.

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Спарринг, в котором были разные игровые формы, и перед которым исполнялся гимн, имел закрытый характер. Известно только, что матч закончился со счетом 1:1 - Яремчук забил за одних, Довбик с пенальти - за других.

Также стоит отметить, что все полевые футболисты провели по 90 минут. Правда есть два исключения - вне общей группы продолжают работать Шапаренко и Попов.

Первого июня сборная Украины сыграет против Шотландии.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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