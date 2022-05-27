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Малиновский: Нас попросили отнестись к двусторонней игре как к официальной
Двухсторонка завершилась вничью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine/ Автор - Stanislav Vedmid
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями от двусторонней игры.
"Это один из моментов подготовки команды. Надо было дать хороший темп этой игре. Сегодня была высокая интенсивность. Завтра будем возобновляться и готовиться к матчу с Шотландией. Нас попросили отнестись к этой игре как к официальной, поэтому все ребята выложились на 100 процентов.
Было много моментов. Главное в этой игре было – физически выдержать 90 минут и подготовиться. Может, какие-то тактические моменты отработать в обороне и атаке. Всё было нормально. В первом тайме было немного жарко, но во втором уже лучше", – сказал Малиновский.
Напомним, что матч завершился вничью со счетом 1:1, а голы забивали Роман Яремчук и Артем Довбик (с пенальти).
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