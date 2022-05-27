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Малиновский: Нас попросили отнестись к двусторонней игре как к официальной

Национальная сборная Украины
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Двухсторонка завершилась вничью

Малиновский: Нас попросили отнестись к двусторонней игре как к официальной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine/ Автор - Stanislav Vedmid

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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями от двусторонней игры.

"Это один из моментов подготовки команды. Надо было дать хороший темп этой игре. Сегодня была высокая интенсивность. Завтра будем возобновляться и готовиться к матчу с Шотландией. Нас попросили отнестись к этой игре как к официальной, поэтому все ребята выложились на 100 процентов.

Было много моментов. Главное в этой игре было – физически выдержать 90 минут и подготовиться. Может, какие-то тактические моменты отработать в обороне и атаке. Всё было нормально. В первом тайме было немного жарко, но во втором уже лучше", – сказал Малиновский.

Напомним, что матч завершился вничью со счетом 1:1, а голы забивали Роман Яремчук и Артем Довбик (с пенальти).

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В статье: Украина Руслан Малиновский
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Источник:
УАФ

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