Петраков: Советская пропаганда учила нас, что немцы и американцы – враги

Наставник сборной Украины Александр Петраков отмечает военную и другую помощь западных союзников в войне против российских захватчиков.

Есть ли у меня что сказать американцам? Большое большое спасибо вам. Когда я рос и жил в Советском Союзе, и я не мог представить, что люди, которых я считал нашими братьями, с которыми я спал и ел, будут нас убивать.

С другой стороны, советская пропаганда учила нас, что немцы и американцы – это наши враги. Поэтому я очень и очень благодарен за вашу поддержку", - приводит слова Петракова TIME.