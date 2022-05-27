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Петраков: Советская пропаганда учила нас, что немцы и американцы – враги
Коуч сборной Украины благодарен США за поддержку
uaf.ua
Наставник сборной Украины Александр Петраков отмечает военную и другую помощь западных союзников в войне против российских захватчиков.
Есть ли у меня что сказать американцам? Большое большое спасибо вам. Когда я рос и жил в Советском Союзе, и я не мог представить, что люди, которых я считал нашими братьями, с которыми я спал и ел, будут нас убивать.
С другой стороны, советская пропаганда учила нас, что немцы и американцы – это наши враги. Поэтому я очень и очень благодарен за вашу поддержку", - приводит слова Петракова TIME.
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