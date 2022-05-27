Петраков: Настрой у игроков сборной боевой, на них не надо давить

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал двустороннюю контрольную игру своих подопечных в Словении.

"Доволен ребятами, понравилось, как они играли. Мы смоделировали тактику сборной Шотландии — одна команда играла по схеме 3-5-2 или 3-4-3. Смоделировали и стандартные положения. Матч завершился боевой ничьей, мне понравилось.

Работа над определением уровня игроков продолжается. Нам скажут аналитики, кто сколько пробежал в матче. Это наши внутренние дела. У нас утром в пятницу одно занятие на восстановление, потом к нам в гости приедут украинские дети, которые были вынуждены уехать за границу. Мы с ними увидимся, подарим кое-что.