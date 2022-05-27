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Петраков: Настрой у игроков сборной боевой, на них не надо давить
Наставник сине-желтых - о дальнейших планах команды
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал двустороннюю контрольную игру своих подопечных в Словении.
"Доволен ребятами, понравилось, как они играли. Мы смоделировали тактику сборной Шотландии — одна команда играла по схеме 3-5-2 или 3-4-3. Смоделировали и стандартные положения. Матч завершился боевой ничьей, мне понравилось.
Работа над определением уровня игроков продолжается. Нам скажут аналитики, кто сколько пробежал в матче. Это наши внутренние дела. У нас утром в пятницу одно занятие на восстановление, потом к нам в гости приедут украинские дети, которые были вынуждены уехать за границу. Мы с ними увидимся, подарим кое-что.
Нас очень хорошо приняли в Словении, как у себя дома. Люди все делали, чтобы нам было комфортно, чтобы все понравилось, спрашивали, как наши дела, какие есть пожелания. Дали возможность провести игру на центральном поле. Нет вопросов. Сборы прошли очень хорошо, ребята молодцы, все выполняли. Так что я очень доволен.
Настрой у игроков боевой. На них не надо давить, что-то говорить. Они все понимают, опытные футболисты, с именем. Что касается дальнейшего графика, то 27 мая у нас восстановление, 28-го - тренировка, 29-го - два занятия, 30-го тренируемся утром, обедаем и вылетаем в Глазго", - сказал Петраков
Напомним, поединок между сборными Украины и Шотландии состоится 1 июня в Глазго.
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