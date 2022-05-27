С прицелом на Шотландию. Шапаренко готов вернуться в общую группу сборной

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу против Шотландии.

После вчерашней двусторонки, сегодня "сине-желтые" получили своего рода выходной. Команду ожидало лишь получасовое занятие, а также встреча с детьми-переселенцами, которые посетили тренировочный лагерь сборной.

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Готов к своему возвращению в общую группу Николай Шапаренко - он пропустил несколько занятий из-за повреждений. Немного больше времени нужно Денису Попову.

Игра Шотландия - Украина пройдет первого июня.