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С прицелом на Шотландию. Шапаренко готов вернуться в общую группу сборной
Такой футболист точно не помешает
Фото: УАФ
Сборная Украины продолжает подготовку к матчу против Шотландии.
После вчерашней двусторонки, сегодня "сине-желтые" получили своего рода выходной. Команду ожидало лишь получасовое занятие, а также встреча с детьми-переселенцами, которые посетили тренировочный лагерь сборной.
Готов к своему возвращению в общую группу Николай Шапаренко - он пропустил несколько занятий из-за повреждений. Немного больше времени нужно Денису Попову.
Игра Шотландия - Украина пройдет первого июня.
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