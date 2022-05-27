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Национальная сборная Украины

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С прицелом на Шотландию. Шапаренко готов вернуться в общую группу сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Такой футболист точно не помешает

С прицелом на Шотландию. Шапаренко готов вернуться в общую группу сборной

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу против Шотландии.

После вчерашней двусторонки, сегодня "сине-желтые" получили своего рода выходной. Команду ожидало лишь получасовое занятие, а также встреча с детьми-переселенцами, которые посетили тренировочный лагерь сборной.

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Готов к своему возвращению в общую группу Николай Шапаренко - он пропустил несколько занятий из-за повреждений. Немного больше времени нужно Денису Попову.

Игра Шотландия - Украина пройдет первого июня.

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В статье: Украина Николай Шапаренко
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Источник:
УАФ

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