Саленко: Не понимаю, как можно было отправить Буяльского из сборной Украины

Бывший нападающий "Динамо" Олег Саленко прокомментировал шансы сборной Украины в поединке против Шотландии в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022:

“ — Какие у нас шансы против шотландцев, учитывая, что у многих наших игроков не было игровой практики?

— Я смотрел последние матчи сборной. Петраков все делал правильно по старым меркам — нагрузил футболистов, чтобы они играли на усталости. Скоро в команду приедут легионеры. Неизвестно кто в каком состоянии и успеют ли они сыграться. Но у наших футболистов будет огромное желание, и мы должны этим воспользоваться. А по техническому потенциалу Украина сейчас получше Шотландии, однако по физике сильнее соперник.

— Какое впечатление на вас произвела Украина без легионеров в товарищеских матчах?

— Они играли на усталости, тем более иностранные команды воспринимали эти матчи как выставочные. Все играли расслаблено и не было борьбы, поэтому тяжело судить. Вся надежда, что приедут наши легионеры и поведут за собой команду.

— Кто должен стать лидером сборной Украины в матче с шотландцами?

— Мое мнение, что Ярмоленко, Зинченко и Малиновский, потому что многое будет зависит от середины поля. Сейчас неплохо проявляет себя молодой и перспективный Мудрик. Это уже тренер будет решать: выпускать его в старте или на замену для усиления игры.

— Кого бы вы поставили на левый фланг: Мудрика или Цыганкова?

— Цыганков только восстановился после травмы. Я сомневаюсь, что его хватит на всю игру.

— Кого вы видите на острие атаки: Яремчука или Довбика?

— Пока вижу Яремчука. Довбик больше пробивной форвард, а с шотландцами грубая, физическая сила не пройдет, нужно будет искать моменты. Яремчук больше подходит на эту роль.

— Как вы отреагировали, что Петраков отцепил от сборной Буяльского, Беседина и Гармаша?

— Тут мое мнение расходится с Петраковым. По Беседину и Гармашу вопросов нет. Беседин после травмы еще не набрал форму, а позиции Гармаша все заняты. Но я не понимаю, как можно было отправить Буяльского. Виталий в прекрасной форме, креативный игрок, и в игре с Шотландией я бы вообще поставил его в основной состав. Он бы своим креативом мог найти дыры в обороне шотландцев, как он это делал в матче за Динамо. Так что Петраков удивил меня своим решением.

— Наверное, Петраков не может найти Буяльскому позицию на поле. Вместо кого его ставить?

— Похоже, так и есть. Но в таком случае, его можно выпустить на замену, и он усилит игру. Я бы, например, выпустил Буяльского, а Цыганкова придержал, потому что он после травмы”, - сказал Саленко.