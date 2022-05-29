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Игрок сборной Украины вошел в десятку лучших молодых игроков мира по версии CIES

Национальная сборная Украины
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Весомое достижение

Игрок сборной Украины вошел в десятку лучших молодых игроков мира по версии CIES

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Илья Забарный вошел в десятку лучших молодых игроков мира по подсчетам международного центра исследований CIES.

Номинантов подбирали по 15 разным критериям. Также CIES воспользовались данными аналитического сервиса InStat.

Кроме Забарного в список лучших тинейджеров попали: Джуд Беллингем (“Боруссия” Дортмунд), Арсен Захарян (“Динамо” Москва), Адам Гложек (“Спарта” Прага), Нуну Мендеш (ПСЖ), Якуб Каминский (“Лех” Познань), Райан Гревенберх ("Аякс"), Карим Адейеми ("РБ Зальцбург"), Лиэль Абада ("Селтик") и Юрриен Тимбер ("Аякс").

Напомним, что в прошлом сезоне Забарный смог провести только летне-осеннюю часть. В общей сложности на его счету 23 матча за "Динамо" и пять за сборную Украины.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 15 млн евро.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Илья Забарный
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