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Качараба: Готовимся к манере игры почти каждого футболиста сборной Шотландии
Сборная Украины готовится к стыковому матчу ЧМ-2022
Фото: Footballua.tv
Полузащитник "Славии" и сборной Украины Тарас Качараба поделился мыслями о подготовке сине-желтых к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 с Шотландией.
"Сейчас в Словении стоит такая свежая, настоящая шотландская погода и хорошо тренироваться, ведь предыдущие дни были довольно жаркими. Как, к примеру, день двусторонки. Это было довольно трудно, а сегодня погода способствует подготовке к поединку с Шотландией.
Сегодняшние упражнения нам подняли настроение — была веселая разминка. Почувствовали немного ритм работы и привели себя в тонус. У шотландского, английского, ирландского футбола, конечно, есть свои сильные стороны. Это самоотдача, действия на втором этаже, атлетизм и сила, поэтому мы разбираем их матчи и готовимся к манере игры почти каждого футболиста. Мало-помалу подходим к этому поединку. Думаю, что немаловажную роль сыграют стандартные положения. У своих ворот нужно сыграть надежно и уверенно", – сказал Качараба.
Напомним, что полуфинальный поединок плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" (21:45).
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