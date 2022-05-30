Качараба: Готовимся к манере игры почти каждого футболиста сборной Шотландии

Полузащитник "Славии" и сборной Украины Тарас Качараба поделился мыслями о подготовке сине-желтых к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 с Шотландией.

"Сейчас в Словении стоит такая свежая, настоящая шотландская погода и хорошо тренироваться, ведь предыдущие дни были довольно жаркими. Как, к примеру, день двусторонки. Это было довольно трудно, а сегодня погода способствует подготовке к поединку с Шотландией.

Сегодняшние упражнения нам подняли настроение — была веселая разминка. Почувствовали немного ритм работы и привели себя в тонус. У шотландского, английского, ирландского футбола, конечно, есть свои сильные стороны. Это самоотдача, действия на втором этаже, атлетизм и сила, поэтому мы разбираем их матчи и готовимся к манере игры почти каждого футболиста. Мало-помалу подходим к этому поединку. Думаю, что немаловажную роль сыграют стандартные положения. У своих ворот нужно сыграть надежно и уверенно", – сказал Качараба.