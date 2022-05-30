Лучшие матчи Украины за последние 10 лет. Часть первая: с Блохиным и Фоменко

Почему именно десятилетие? На мой взгляд, современный стиль и почерк нашей национальной сборной постепенно вызрел и сформировался как раз в этих временных рамках – начиная с Евро-2012. Поэтому предлагаю считать этот период новейшей историей сборной Украины.

Что касаемо выбора матчей, то:

Во-первых, следует помнить о том, что он сделан исключительно на основе личного мнения автора – одного из болельщиков команды.

Во-вторых, главным критерием тут является важность результата на данный конкретный момент времени. О качестве игры в каждом поединке будет сказано отдельно.

В-третьих, я сознательно отказался от расположения матчей по принципу хит-парада – с определением мест и выявлением лучших из лучших. Они будут сменять друг друга здесь строго в хронологическом порядке.

Символично, что таких игр обнаружено мною одиннадцать. По числу игроков в составе команды на поле. Предлагаю еще раз попробовать пережить эти чувства: приведенные ниже комментарии были сделаны автором наутро либо сразу же по окончании игры.

Поехали!

Украина – Швеция 2:1 (Евро. 11 июня 2012 года)

Это был лучший матч Шевченко за сборную в его карьере. И, пожалуй, лучший матч тренера Блохина. А также самая весомая победа в истории сборной Украины на тот момент. Не с точки зрения качества игры и важности результата. С точки зрения силы соперника и уровня соревнования. Хотя игра мне тоже понравилась.

Правда, первые полтайма ушли на разведку и раскачку. Зато потом пошло по нарастающей. Соперники отвечали ударом на удар, и лишь в последние минуты встречи украинцы сосредоточились на сбережении победного счета. За что едва не были справедливо наказаны. Но Бог не выдаст – хряк не съест. Тот, что накануне поставил на шведов.

Победа стала еще и волевой. Пропустив гол вскоре после перерыва, уже через десять минут мы вели в счете. Реализуй Швеция хотя бы один из созданных ею затем трех голевых моментов, никто, кроме фанатов Украины, не сомневался бы в закономерности ничейного исхода. Но нам в это вечер еще и везло.

Симпатичную игру продемонстрировали обе команды. И сполна показали свои козыри оба харизматических лидера, два мастера – Ибрагимович и Шевченко.

На счету Златана штанга, гол в касание (если не померещилось, шведой), мощный выстрел, не ранивший, однако, Пятова, и естетичная работа, выразившаяся в «улочке», проложенной на пару с Эльмандером – потенциальный гол, которого мы счастливо избежали, благодаря промаху последнего.

Андрей, ни много, ни мало, сделал результат своим воздушным дублем в течение семи минут. Сначала «продавив» защитника на втором этаже, а затем – из-под носа у того самого Ибрагимыча отправив мяч в узенькую щель, впритирочку со стойкой.

Кто там ерничал по поводу гольфистов в сборной? А не спешите вы его хоронить, а у него еще на Евро дела! Как пел незабвенный Высоцкий: «Дамы, господа! Я восхищен и смят!» Смят, ибо тоже сомневался в Шеве. Не так громко, не так явно, не так оскорбительно, как это делали многие. Но, каюсь, в такое не верил. Встаю и снимаю шляпу.

Польша – Украина 1:3 (Отбор к ЧМ. 22 марта 2013 года)

Однозначным фаворитом матча многим мнилась Польша. И причин для этого хватало. Однако команда Фоменко сумела все перевернуть с ног на голову. Причем, с первых же минут игры.

Можно ли было ожидать настолько зрелищной игры в этот вечер в Варшаве? Пожалуй, мои ожидания были превзойдены. И прежде всего, благодаря Украине.

Порядка полутора десятка голевых моментов благополучно распределились между командами где-то поровну. И наши шансы, нужно сказать, смотрелись, в массе своей, острее и опаснее. К тому же, каждый второй из них завершился голом. Точнее говоря, все три эпизода в первом тайме.

Эти чудеса реализации решили многое. Любопытно, что блеснули подобной эффективностью именно те игроки, что не могут похвастаться ею весной в своих клубах.

С середины второго тайма поляки, на мой взгляд, уже выглядели обреченно. Единственный голевой шанс в этом отрезке матча Левандовски упустил аж на 90-й минуте. При том, что забивать хозяевам поля нужно было дважды.

Как назвать несправедливой победу команды, огорошившей соперника двойным нокдауном уже в первые семь минут; затем, в течение получаса, стойко державшей удар, пропустив правый боковой лишь однажды; а перед самым гонгом на перерыв вновь проведшей результативную атаку?

А в дальнейшем, уж простите меня за эти аналогии с другим видом спорта, ей удалось держать соперника на расстоянии. Чистая победа по очкам, если можно так выразиться.

Игра была богата на личности. Я бы, в первую очередь, выделил Гусева. За исключением сольного номера Ярмоленко, завершившегося первым голом, он принял участие во всех ключевых атакующих предприятиях сборной Украины.

Вообще, понравилась наша группа атаки, включая Ярмоленко и Зозулю. Лучшим голом, как на мой вкус, стал последний, в котором участвовали все трое. Особенно эффектны были пас Ярмоленко головой назад в прыжке и удар Зозули с лета в падении.

Нельзя не выделить Пятова с его пятью сэйвами.

У поляков, несмотря на их домашнее фиаско, запомнились-таки Левандовски и Блащиковски. И в том, что они не стали героями дня, заслуга Пятова, Федецкого и компании.

Черногория – Украина 0:4 (Отбор к ЧМ. 7 июня 2013 года)

Давайте уясним сразу и крепко: мы с Вами смотрели исторический матч сборной Украины. Возможно, лучший в ее истории. Как бы ни закончился для нее этот отбор. Такие игры оседают в памяти болельщика навсегда, и пробуждают в нем чувство гордости за свою команду.

Учитывая степень значимости результата, матч получился феерически зрелищным. А кто из нас мог рассчитывать на это до 20-й минуты? После чего – полтора десятка взрослых угроз воротам, получите и распишитесь! Второй тайм вообще пролетел на одном дыхании, словно волшебная сказка.

Конечно же, все решил второй гол. Но Коноплянка забил его лишь на 77-й минуте. Уже две минуты спустя в меньшинстве остались черногорцы. Затем случился их последний голевой шанс после розыгрыша углового, а в оставшееся время последовали контрольные выстрелы Федецкого и Безуса. Й позгинали вороженьки, як роса на сонці.

Украина, помимо голов, может записать себе в актив два дальних удара Коноплянки и штангу Ярмоленко. На счету Черногории шесть промахов из выгодных положений, а также я учел бы сэйв Пятова, при 0:0 взявшего мяч в ближнем углу после удара Вучинича. Такие тоже заходят, будьте уверены.

С другой стороны, получается, с точки зрения реализации и исполнительского мастерства, мы превзошли их наголову. Следовательно, команда Фоменко продемонстрировала более высокий класс, и выиграла закономерно.

Однозначно повезло с травмой Йоветича – ключевого игрока соперников, ушедшего с поля еще до перерыва. Можно вспомнить и о том, что состав Черногории был наполовину обновлен, в сравнении с киевским матчем. Впрочем, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Ему и своей головной боли было достаточно.

Если абстрагироваться от болельщицких симпатий, то наиболее яркой личностью на поле был Вучинич. Он принял участие во всех потенциально голевых моментах своей команды, за исключением первого и последнего. Был настоящим лидером.

У нас лидером, на мой взгляд, смотрелся Ярмоленко, принявший участие в трех голевых атаках. Заметен был Коноплянка. Особо выделил бы эффективную игру Гармаша и удачный дебют Эдмара в «старте». Наверное, несправедливо было бы не упомянуть в этом списке Ротаня.

Больше других понравился первый, психологически важнейший гол. Гармаш мастерски использовал выпавшую ему возможность, аккуратно положив мяч промеж вратаря и защитника, с угла вратарской, под дальнюю штангу.

В сравнении с ним, Коноплянке нужно было лишь не промахнуться из убойной позиции. У Федецкого получилось эффектно, но эксперты хором подымут нас на смех, если заикнуться о том, что он зряче бил по воротам. А Безус уже гарцевал на фоне опустивших руки хозяев поля. Так сказать, пляска на трупе.

Украина – Франция 2:0 (Плей-офф отбора к ЧМ. 15 ноября 2013 года)

В день матча позвонил старый друг, с которым видимся раз в пятилетку, и предложил посмотреть футбол вместе в спортивном кафе.

Как зрелище, матч оправдал ожидания стопроцентно. В том смысле, что по-настоящему голевых эпизодов было раз, два, и обчелся. По-взрослому, помимо голов, можно вспомнить только сэйв Пятова после удара Насри, уже при 1:0.

Однако все это я понял уже после коррекции – просмотра повторов в камерной обстановке. Волшебная сила роскоши человеческого общения, удесятеренная энергетикой всеобщего единения перед экраном, и помноженная на алкоголь, делала значимым любой полумомент, любую потенциальную возможность для момента.

В игре, где каждый завалящий выпад был на вес золота, да в атмосфере, где его напряженно-дружно, в нетерпении ждали десятки людей, даже разминка вратаря от Ярмоленко воспринималась, как нечто.

Словом, искренне полагая, что мы должны были забивать уже, как минимум, дважды, в перерыве я со знанием дела распрягал о той самой закономерности, согласно которой мы заслужим гол в следующей аналогичной атаке. Но «заслужим» не обязательно значит: «забьем».

И шо Вы себе думаете? Они таки забили, и именно в следующий раз. Который, по-хорошему, на самом деле, стал первым.

Играть оставалось с полчаса. Насри свой шанс упустил через четыре минуты после гола Зозули. Затем были лишь полумоменты у Сиссоко и Кошельны. Точку в матче поставил Ярмоленко, поистине тавтологически пробивший Льориса с «точки». Результат игры сомнению уже не подлежал.

Справедливости ради, по количеству явных голевых моментов, на забитый мяч не наиграл ни один из соперников. Другое дело, что команда Фоменко эффективно использовала обе свои возможности.

Вы мне только сейчас голову-то не морочьте: что мы их явно переиграли, что они нас испугались, и все такое прочее. Главное, в чем Украина превзошла Францию – это настрой. Плюс реализация. Остальное – лирика для тех, кому охота впечатлиться.

Да, мог бы быть и третий гол, на кураже. Под занавэсочку. Когда, казалось, вся страна понеслась в эту многообещающую контру. В частности, мой друг – в мгновение ока он вместе со стулом проскакал в самый центр зала.

Увы, это был даже не полу – недомомент. В стенограмме матча Вы прочтете скупое: «Наши рванули в контратаку "3 в 1" - Безус слишком слабо отдал пас».

Короче, по голевым моментам мы превзошли их на один пенальти. Кто-то сочтет его небесспорным, но только не я. Зозуля, конечно, каскадер еще тот, но лично мне достаточно было понаблюдать в повторе за коленом Кошельны, и все вопросы отпали.

Команда Фоменко блестяще подтвердила тот, как по мне, непреложный факт, что она является наиболее перспективной сборной Украины за всю ее историю. За которую хочется болеть не только потому, что ты живешь в этой стране. А еще и потому, что она болеть за себя заставляет своей игрой.

Герой матча забил первый мяч, и заработал для нас право на второй. Должен сказать, что Зозуля, как к нему не относись, олицетворяет собой типично украинский футбол. Кому не нравится игра Зозули, тот не в восторге от характерных особенностей нашего национального футбола. Лично мне, к слову, больше по душе Девич, Коноплянка и Ярмоленко. Но чтобы не отдать должное нашему главному добытчику в этот исторический вечер, треба бути, мабуть, не сповна розуму.

Я бы сказал, что французы пролетели над гнездом Зозули. Во всех смыслах этого слова.

Украина – Словения 2:0 (Плей-офф отбора к Евро. 14 ноября 2015 года)

Встреча во Львове была вполне смотрибельной. Более богатым на моменты стал первый тайм.

К нашему полному удовлетворению, интрига была исчерпана задолго до финального свистка. В данном случае, я говорю об исходе конкретного матча, а не всей двухматчевой дуэли. После гола Селезнева на 54-й минуте сомнений в победе Украины уже не было: оба реально голевых шанса Словении имели место еще в первом тайме, вскоре после первого пропущенного ею мяча.

Игра завершилась вполне закономерно: Украина, по моим подсчетам, «наиграла» ровно на два гола, а Словения не заслужила и одного.

Фортуна криво улыбалась в обе стороны. На 29-й минуте, при 1:0, нам дико фартануло, когда Новакович элементарно не сумел принять мяч, находясь в убойной позиции.

А на 69-й – стойка ворот помогла словенцам избежать разгрома и фактического фиаско в плей-офф уже после первого матча. Будем считать, что квиты.

Отрадно, что, с чистой совестью, могу назвать самой яркой личностью всех четырех матчей плей-офф Андрея Ярмоленко – участника трех голевых эпизодов, включая два результативных.

А забитый им первый гол назвал бы лучшим во всех играх этой стадии. И патриотизм здесь абсолютно не при делах. Сугубо зрительские предпочтения в игре.

Это были лучшие матчи Украины за последние 10 лет (часть первая). Окончание следует…

Посвящаю этот материал одному из своих читателей – тому самому другу, с которым смотрел матч в кафе. С тех пор я его больше не видел. Олег Чустрак был одним из двух граждан Украины, летевших роковым рейсом «Боинга», который пропал 8 марта 2014 года...

Фото - Александр Приходько, УАФ, Getty Images