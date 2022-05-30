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Дали ему пинка. Как в сборной поздравили Миколенко с Днем рождения

Национальная сборная Украины
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Теплая атмосфера в команде

Дали ему пинка. Как в сборной поздравили Миколенко с Днем рождения

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Игроки сборной Украины оригинально поздравили с Днем рождения партнера по команде Виталия Миколенко. 29 мая защитнику "Эвертона" исполнилось 23 года, а поздравления он принимал в лагере национальной команды.

Утром, перед тренировкой Миколенко пришлось пробежаться по праздничному коридору из игроков, которые пытались попасть в него мячами или дать пинка. А вот вечером Виталия поздравили как следует: именинник получил два праздничных торта.

Добавим, что вторую часть сезона украинец провел в английском "Эвертоне", где отыграл 16 поединков и отличился забитым мячом.

Читайте такжеМиколенко: Так рад был всех видеть в сборной, что даже руки тряслись

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В статье: Украина Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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