Дали ему пинка. Как в сборной поздравили Миколенко с Днем рождения

Игроки сборной Украины оригинально поздравили с Днем рождения партнера по команде Виталия Миколенко. 29 мая защитнику "Эвертона" исполнилось 23 года, а поздравления он принимал в лагере национальной команды.

Утром, перед тренировкой Миколенко пришлось пробежаться по праздничному коридору из игроков, которые пытались попасть в него мячами или дать пинка. А вот вечером Виталия поздравили как следует: именинник получил два праздничных торта.

Добавим, что вторую часть сезона украинец провел в английском "Эвертоне", где отыграл 16 поединков и отличился забитым мячом.