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Дали ему пинка. Как в сборной поздравили Миколенко с Днем рождения
Теплая атмосфера в команде
Фото: пресс-служба УАФ
Игроки сборной Украины оригинально поздравили с Днем рождения партнера по команде Виталия Миколенко. 29 мая защитнику "Эвертона" исполнилось 23 года, а поздравления он принимал в лагере национальной команды.
Утром, перед тренировкой Миколенко пришлось пробежаться по праздничному коридору из игроков, которые пытались попасть в него мячами или дать пинка. А вот вечером Виталия поздравили как следует: именинник получил два праздничных торта.
Добавим, что вторую часть сезона украинец провел в английском "Эвертоне", где отыграл 16 поединков и отличился забитым мячом.
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