Голкипер сборной Украины: Нужно смотреть на игру Тибо Куртуа и учиться

Голкипер "Ворсклы" и сборной Украины Дмитрий Ризнык рассказал о подготовке к игре с Шотландией и прокомментировал финал Лиги чемпионов.

"Шотландия — силовая команда, которая любит верховые единоборства. Поэтому мы готовимся к очень тяжелой игре и настраиваемся. Погода очень хорошая, тренироваться приятно.

За месяц работы в Словении выделил бы хорошую атмосферу, прекрасные поля и виды. Всё очень хорошо.

Победа Андрея Лунина в Лиге чемпионов? Поздравим его по приезду – и с рождением ребенка, и с выигрышем Лиги чемпионов.

Что касается Тибо Куртуа, то я считаю, что он игрок не только финала, но и всей Лиги чемпионов. Он является одним из ключевых исполнителей, которые протянули "Реал" в финал и к победе в самом решающем матче. Нам, вратарям, нужно смотреть и учиться, многое наблюдать. Одно дело - показывать такую ​​игру на тренировках, другое - в финале Лиги чемпионов", - считает Ризнык.