Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер сборной Украины: Нужно смотреть на игру Тибо Куртуа и учиться
Украинец считает бельгийца лучшим не только финала ЛЧ, но и всего турнира
Фото: пресс-служба УАФ
Голкипер "Ворсклы" и сборной Украины Дмитрий Ризнык рассказал о подготовке к игре с Шотландией и прокомментировал финал Лиги чемпионов.
"Шотландия — силовая команда, которая любит верховые единоборства. Поэтому мы готовимся к очень тяжелой игре и настраиваемся. Погода очень хорошая, тренироваться приятно.
За месяц работы в Словении выделил бы хорошую атмосферу, прекрасные поля и виды. Всё очень хорошо.
Победа Андрея Лунина в Лиге чемпионов? Поздравим его по приезду – и с рождением ребенка, и с выигрышем Лиги чемпионов.
Что касается Тибо Куртуа, то я считаю, что он игрок не только финала, но и всей Лиги чемпионов. Он является одним из ключевых исполнителей, которые протянули "Реал" в финал и к победе в самом решающем матче. Нам, вратарям, нужно смотреть и учиться, многое наблюдать. Одно дело - показывать такую игру на тренировках, другое - в финале Лиги чемпионов", - считает Ризнык.
Напомним, что полуфинальный поединок плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" (21:45).
Популярное сейчас
- Зинченко заинтересовал сразу два клуба АПЛ
- В УЕФА назвали причину задержки финала Лиги чемпионов
- россия обвинила Францию в разжигании неонацизма в Украине
- Шотландские фанаты будут петь гимн Украины на матче отбора ЧМ-2022
- Андрей Лунин впервые стал отцом
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость