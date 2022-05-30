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Пока без Лунина. Сборная Украины из Словении отправилась в Глазго
Впереди очень важный матч
Фото: УАФ
Сборная Украины сегодня покинула тренировочный лагерь в Словении, где провела последние 30 дней.
В этот понедельник коллектив Петракова провел последнюю тренировку в городе Брдо, после чего отправился в Глазго. Там команда проведет ближайшие три дня, сыграв против Шотландии.
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На сегодняшней тренировке почти вся команда работала в общей группе. Отсутствовал только Денис Попов, который все еще занимается индивидуально. Андрей Лунин, недавно выигравший Лигу Чемпионов, присоединится к "сине-желтым" уже в Глазго.
Поединок Шотландия - Украины пройдет первого июня.
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