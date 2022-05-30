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Пока без Лунина. Сборная Украины из Словении отправилась в Глазго

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Впереди очень важный матч

Пока без Лунина. Сборная Украины из Словении отправилась в Глазго

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины сегодня покинула тренировочный лагерь в Словении, где провела последние 30 дней.

В этот понедельник коллектив Петракова провел последнюю тренировку в городе Брдо, после чего отправился в Глазго. Там команда проведет ближайшие три дня, сыграв против Шотландии.

Фотогалерея

Пока без Лунина. Сборная Украины из Словении отправилась в Глазго - фото 1Пока без Лунина. Сборная Украины из Словении отправилась в Глазго - фото 2Пока без Лунина. Сборная Украины из Словении отправилась в Глазго - фото 3Пока без Лунина. Сборная Украины из Словении отправилась в Глазго - фото 4Пока без Лунина. Сборная Украины из Словении отправилась в Глазго - фото 5Пока без Лунина. Сборная Украины из Словении отправилась в Глазго - фото 6Пока без Лунина. Сборная Украины из Словении отправилась в Глазго - фото 7

На сегодняшней тренировке почти вся команда работала в общей группе. Отсутствовал только Денис Попов, который все еще занимается индивидуально. Андрей Лунин, недавно выигравший Лигу Чемпионов, присоединится к "сине-желтым" уже в Глазго.

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Поединок Шотландия - Украины пройдет первого июня.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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