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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины прибыла в Глазго

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Там состоится очень важный матч

Сборная Украины прибыла в Глазго

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины прибыл в Глазго, где в скоро времени проведет игру против Шотландии.

Еще днем мы сообщали, что команда Петракова покинула Словению и отправилась в Глазго. И вот в понедельник вечером команда Петракова прибыла на место назначения, где пробудет три ближайших дня.

Матч Шотландия - Украина состоится в среду, первого июня.

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В статье: Украина
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