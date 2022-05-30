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Сборная Украины прибыла в Глазго
Там состоится очень важный матч
Фото: УАФ
Сборная Украины прибыл в Глазго, где в скоро времени проведет игру против Шотландии.
Еще днем мы сообщали, что команда Петракова покинула Словению и
???????? The Ukraine squad have arrived in Scotland ahead of their World Cup play-off at Hampden Park???? pic.twitter.com/Df1MICDtOp— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) May 30, 2022
Матч Шотландия - Украина состоится в среду, первого июня.
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