Сборная Украины прибыла в Глазго

Сборная Украины прибыл в Глазго, где в скоро времени проведет игру против Шотландии.

Еще днем мы сообщали, что команда Петракова покинула Словению и отправилась в Глазго . И вот в понедельник вечером команда Петракова прибыла на место назначения, где пробудет три ближайших дня.

???????? The Ukraine squad have arrived in Scotland ahead of their World Cup play-off at Hampden Park???? pic.twitter.com/Df1MICDtOp