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Список игроков сборной Украины, которые поехали на матч с Шотландией
Команда Александра Петракова уже прибыла в Глазго
Фото: пресс-служба УАФ
Стал известен список футболистов, которые отправились вместе с национальной сборной Украины на матч с Шотландией в Глазго. В списке главного тренера Александра Петракова - 26 исполнителей.
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов ("Шахтер"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал");
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все — "Динамо"), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Эдуард Соболь ("Брюгге"), Тарас Качараба ("Славия");
Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба — "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Александр Зубков ("Ференцварош");
Нападающие: Артем Довбик (СК "Днепр-1"), Роман Яремчук ("Бенфика"), Данило Сикан ("Ганза").
Напомним, что игра между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня на стадионе "Хэмпден Парк". Начало – в 21:45.
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