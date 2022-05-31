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Национальная сборная Украины

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Список игроков сборной Украины, которые поехали на матч с Шотландией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Команда Александра Петракова уже прибыла в Глазго

Список игроков сборной Украины, которые поехали на матч с Шотландией

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Стал известен список футболистов, которые отправились вместе с национальной сборной Украины на матч с Шотландией в Глазго. В списке главного тренера Александра Петракова - 26 исполнителей.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов ("Шахтер"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал");

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все — "Динамо"), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Эдуард Соболь ("Брюгге"), Тарас Качараба ("Славия");

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба — "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Александр Зубков ("Ференцварош");

Нападающие: Артем Довбик (СК "Днепр-1"), Роман Яремчук ("Бенфика"), Данило Сикан ("Ганза").

Напомним, что игра между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня на стадионе "Хэмпден Парк". Начало – в 21:45.

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В статье: Украина Шотландия
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
31.05.2022 в 10:50
Буяльского не взяли-это проиграшь
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-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.05.2022 в 11:17
проиграшь - это две ошибки в слове "проигрыш"
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0
paramon7 (Запорожье)
31.05.2022 в 10:39
Неужели Пихальонок сильнее Буяльского? Буяльский как всегда был одним из лучших в составе Динамо, а в сборной опять якобы под стиль игры не подходит...
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