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Хавбек сборной Украины: В Словении наша подготовка прошла идеально
Александр Зубков остался доволен хорошими условиями
Скриншот: УАФ
Полузащитник "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков рассказал о подготовке к матчу против Шотландии и атмосфере в национальной команде.
"Все ребята понимают, что матч с Шотландией будет означать для нашей страны. Все серьезно готовятся.
Что касается эмоций, то мы порадовались за Лунина после финала Лиги чемпионов. Зинченко настраивал ребят против "Ливерпуля" и, учитывая, что Лунин в "Реале", все сошлось – болели за мадридский клуб. Я думал, что будет 0:0 в основное время.
В Словении наша подготовка прошла идеально – отличные поля, хорошая инфраструктура, тренажерный зал, жилье и еда", - сказал Зубков.
Напомним, 30 мая сине-желтые из тренировочного лагеря в Словении отправились в Глазго, где 1 июня встретятся с шотландцами в рамках рамках полуфинального стыкового раунда отбора на ЧМ-2022.
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