  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Хавбек сборной Украины: В Словении наша подготовка прошла идеально
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек сборной Украины: В Словении наша подготовка прошла идеально

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Александр Зубков остался доволен хорошими условиями

Хавбек сборной Украины: В Словении наша подготовка прошла идеально

Скриншот: УАФ

Новина українською

Полузащитник "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков рассказал о подготовке к матчу против Шотландии и атмосфере в национальной команде.

"Все ребята понимают, что матч с Шотландией будет означать для нашей страны. Все серьезно готовятся.

Что касается эмоций, то мы порадовались за Лунина после финала Лиги чемпионов. Зинченко настраивал ребят против "Ливерпуля" и, учитывая, что Лунин в "Реале", все сошлось – болели за мадридский клуб. Я думал, что будет 0:0 в основное время.

В Словении наша подготовка прошла идеально – отличные поля, хорошая инфраструктура, тренажерный зал, жилье и еда", - сказал Зубков.

Напомним, 30 мая сине-желтые из тренировочного лагеря в Словении отправились в Глазго, где 1 июня встретятся с шотландцами в рамках рамках полуфинального стыкового раунда отбора на ЧМ-2022.

Читайте такжеСписок игроков сборной Украины, которые поехали на матч с Шотландией
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шотландия Александр Зубков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ВЗБІРНА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде