Хавбек сборной Украины: В Словении наша подготовка прошла идеально

Полузащитник "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков рассказал о подготовке к матчу против Шотландии и атмосфере в национальной команде.

"Все ребята понимают, что матч с Шотландией будет означать для нашей страны. Все серьезно готовятся.

Что касается эмоций, то мы порадовались за Лунина после финала Лиги чемпионов. Зинченко настраивал ребят против "Ливерпуля" и, учитывая, что Лунин в "Реале", все сошлось – болели за мадридский клуб. Я думал, что будет 0:0 в основное время.

В Словении наша подготовка прошла идеально – отличные поля, хорошая инфраструктура, тренажерный зал, жилье и еда", - сказал Зубков.